Мороз испытывает жителей Молдовы на прочность: Синоптики обещают снег и холода до −20 градусов на севере страны

Метеорологи рассказали о погоде в республике в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове сохранится по-настоящему зимняя погода. Страну накрыла волна арктического холода, которая принесла снегопады и резкое понижение температуры воздуха.

По данным синоптиков, самые суровые условия ожидаются на севере республики — ночью столбики термометров могут опускаться до −18…-20 градусов. Днём морозы немного ослабнут, однако температура останется отрицательной.

В центральных районах и Кишинёве прогнозируется снег, местами — порывистый ветер и гололёд. Температура воздуха днём составит около −5…-7 градусов, ночью — до −10…-12.

На юге страны также ожидается снег, но погодные условия будут мягче: днём до −3…-5 градусов, ночью — до −8.

Синоптики предупреждают о сложной дорожной обстановке и призывают водителей быть предельно осторожными, а жителей — теплее одеваться и по возможности сократить время пребывания на улице.

