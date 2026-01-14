Скабеева согласилась со словами Тимошенко, сравнившей Украину с концлагерем

Журналистка Ольга Скабеева согласилась со словам председателя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая сравнила Украину с концентрационным лагерем после того, как к ней пришли с обысками. Украинская политик задалась вопросом: «Мы не имеем права кого-то критиковать или о ком-то что-то хорошее сказать? Это что, концлагерь?».