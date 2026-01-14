Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля

Еврокомиссия в конце декабря сообщила, что с 1 апреля Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта; для дипломатических и служебных паспортов без чипа это правило вступило в силу с 1 января 2026 года. Решение о непризнании загранпаспортов старого типа с 1 января приняла Германия, за исключением паспортов с действующей немецкой визой.