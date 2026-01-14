Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он боец по натуре»: в МХТ имени Чехова рассказали, почему Игорь Золотовицкий скрывал диагноз от коллег по театру

Верник рассказал, почему Игорь Золотовицкий скрывал диагноз от коллег по театру.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель художественного руководителя МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал, почему заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скрывал диагноз от коллег по театру. В беседе с изданием VOICE он подчеркнул, что актер не хотел показывать, как ему тяжело.

«Он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом. Потому что он боец по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве», — рассказал Верник.

По словам Вадима Верника, Золотовицкий помогал всем, кто обращался к нему из-за проблем со здоровьем и принимал участие в спектаклях. Однако себе артист помочь не смог.

Ранее KP.RU сообщал, что 10 января Игорь Золотовицкий попал в больницу с обострением онкологического заболевания. Артист прослужил в МХТ им. Чехова более 40 лет, оставаясь душой театра и ведя все праздники, театральные посиделки и награждения. Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Прощание с заслуженным артистом России пройдет 17 января, он будет похоронен на московском Троекуровском кладбище.