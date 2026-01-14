«Он боец по натуре»: в МХТ имени Чехова рассказали, почему Игорь Золотовицкий скрывал диагноз от коллег по театру

Заместитель художественного руководителя МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал, почему заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скрывал диагноз от коллег по театру. В беседе с изданием VOICE он подчеркнул, что актер не хотел показывать, как ему тяжело.
«Он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом. Потому что он боец по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве», — рассказал Верник.
По словам Вадима Верника, Золотовицкий помогал всем, кто обращался к нему из-за проблем со здоровьем и принимал участие в спектаклях. Однако себе артист помочь не смог.
Ранее KP.RU сообщал, что 10 января Игорь Золотовицкий попал в больницу с обострением онкологического заболевания. Артист прослужил в МХТ им. Чехова более 40 лет, оставаясь душой театра и ведя все праздники, театральные посиделки и награждения. Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Прощание с заслуженным артистом России пройдет 17 января, он будет похоронен на московском Троекуровском кладбище.