«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в КХЛ

По итогам матча «Спартак» набрал 51 очко в 44 матчах, заняв восьмое место в Западной конференции, в то время как «Динамо» с 55 очками располагается на пятой строчке. Следующие матчи команд пройдут 17 января: «Спартак» примет «Торпедо», а бело-голубые сыграют с минским «Динамо».