«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в КХЛ

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Даниил Пивчулин и Демид Мансуров. У «бело-голубых» отличились Артём Швец-Роговой, Джордан Уил и Никита Гусев. Эта победа стала для «Спартака» юбилейной — 500-й в истории клуба в КХЛ.
По итогам матча «Спартак» набрал 51 очко в 44 матчах, заняв восьмое место в Западной конференции, в то время как «Динамо» с 55 очками располагается на пятой строчке. Следующие матчи команд пройдут 17 января: «Спартак» примет «Торпедо», а бело-голубые сыграют с минским «Динамо».
Ранее стало известно, что хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Перед этим форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и в новый клуб попал из драфта отказов.
