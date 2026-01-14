Ричмонд
«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» одержал выездную победу над столичным «Динамо» в принципиальном дерби. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу красно-белых.

Источник: Life.ru

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Даниил Пивчулин и Демид Мансуров. У «бело-голубых» отличились Артём Швец-Роговой, Джордан Уил и Никита Гусев. Эта победа стала для «Спартака» юбилейной — 500-й в истории клуба в КХЛ.

По итогам матча «Спартак» набрал 51 очко в 44 матчах, заняв восьмое место в Западной конференции, в то время как «Динамо» с 55 очками располагается на пятой строчке. Следующие матчи команд пройдут 17 января: «Спартак» примет «Торпедо», а бело-голубые сыграют с минским «Динамо».

Ранее стало известно, что хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Перед этим форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и в новый клуб попал из драфта отказов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.