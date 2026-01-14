Ричмонд
Москва Осипа Мандельштама: специальный фоторепортаж «МК»

В день рождения Осипа Мандельштама (датой его появления поэта на свет считается 14 января — 2.01 по старому стилю), корреспондент «Московского комсомольца» обошел ключевые Мандельштамовские места Москвы. Все снимки сделаны в один, юбилейный день, в течение нескольких часов, и поэтому максимально передают зимнюю атмосферу, царящую в столице. В подборке можно увидеть цветы у таблички «Последнего адреса» поэта в снегу, шапку из снега, которой покрыто скульптурное изображение Осипа Эмильевича, «сугробы» в Сквере Мандельштама, который утром убрали дворники, но территорию снова замело, припорошенные исторические изгороди у Дома Герцена и нынешнего Дома журналиста на Никитском бульваре и многое, многое другое. И только два последних фото сделаны в тепле — в холле «МК», которыми завершилось январское путешествие со смартфоном в руках.

30

