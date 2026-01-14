В Салехарде оборудуют мужскую и женскую купели

Помимо обустройства купелей, в городе запланированы праздничные богослужения. 19 января в 7:30 утра в Храме святых апостолов Петра и Павла пройдет Божественная литургия, а в 9:45 начнется крестный ход к купелям. Для маломобильных граждан будет организован автобус, который после завершения священнодействия доставит людей обратно в храм. Праздничная служба в Кафедральном Преображенском соборе состоится в полночь с 18 на 19 января.