Вадим Верник рассказал, почему Игорь Золотовицкий скрывал от коллег свой диагноз

Несмотря на болезнь, российский актер Игорь Золотовицкий не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы его коллеги знали об этом. Артист был «бойцом по натуре» и не желал, чтобы его видели в другом качестве. Об этом в среду, 14 января, заявил заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.