Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вадим Верник рассказал, почему Игорь Золотовицкий скрывал от коллег свой диагноз

Несмотря на болезнь, российский актер Игорь Золотовицкий не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы его коллеги знали об этом. Артист был «бойцом по натуре» и не желал, чтобы его видели в другом качестве. Об этом в среду, 14 января, заявил заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

Несмотря на болезнь, российский актер Игорь Золотовицкий не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы его коллеги знали об этом. Артист был «бойцом по натуре» и не желал, чтобы его видели в другом качестве. Об этом в среду, 14 января, заявил заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

Он отметил, что из-за тяжелой болезни артиста пришлось отменить спектакли с его участием. В частности, постановку «Винни-Пуховские чтения» сначала сняли 21 ноября и 28 ноября 2025 года, а затем — 27 декабря, 5 и 8 января. Кроме того, руководство театра отменило показ спектакля «Дом», который был запланирован на 28 ноября.

— Это человек, который помогал всем, огромному количеству. Если у кого-то в театре были проблемы со здоровьем, все обращались к Золотовицкому, потому что знали, что он всем поможет. А себя спасти не смог, — отметил Верник в беседе с журналом «Voice».

О кончине Золотовицкого стало известно 14 января — он умер на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время.

Прощание с артистом пройдет в субботу, 17 января, на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В тот же день Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище столицы.