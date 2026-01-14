Вадим Верник рассказал, почему Игорь Золотовицкий скрывал от коллег свой диагноз

Несмотря на болезнь, российский актер Игорь Золотовицкий не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы его коллеги знали об этом. Артист был «бойцом по натуре» и не желал, чтобы его видели в другом качестве. Об этом в среду, 14 января, заявил заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.
Он отметил, что из-за тяжелой болезни артиста пришлось отменить спектакли с его участием. В частности, постановку «Винни-Пуховские чтения» сначала сняли 21 ноября и 28 ноября 2025 года, а затем — 27 декабря, 5 и 8 января. Кроме того, руководство театра отменило показ спектакля «Дом», который был запланирован на 28 ноября.
— Это человек, который помогал всем, огромному количеству. Если у кого-то в театре были проблемы со здоровьем, все обращались к Золотовицкому, потому что знали, что он всем поможет. А себя спасти не смог, — отметил Верник в беседе с журналом «Voice».
О кончине Золотовицкого стало известно 14 января — он умер на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время.
Прощание с артистом пройдет в субботу, 17 января, на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В тот же день Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище столицы.