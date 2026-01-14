Ричмонд
ФРГ планирует направить в Гренландию первую группу солдат

Власти ФРГ уже на этой неделе могут отправить небольшой передовой отряд военнослужащих в Гренландию.

Источник: Аргументы и факты

Власти ФРГ уже на этой неделе могут отправить первых военных в Гренландию, передает Telegram-канал «Bild на русском»*.

По информации источников, речь идет о небольшом передовом отряде военнослужащих армии Германии.

«В министерстве обороны ФРГ эту информацию официально ни подтвердили, ни опровергли. По информации BILD, отправка возможна уже завтра, 15 января», — говорится в публикации.

Напомним, Гренландия обладает статусом автономии в составе Дании. Согласно двустороннему договору 1951 года, США несут обязательства по обороне данной территории в дополнение к обязательствам в рамках Североатлантического альянса.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что только Соединенные Штаты способны обеспечить безопасность Гренландии в Арктике и вынудить военных России и Китая покинуть прилегающие акватории.

* Признан в России иностранным агентом.

