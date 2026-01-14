Ричмонд
Учёные опровергли слухи о падении 10-метрового астероида на Землю

Распространившиеся в Сети сообщения о падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 оказались фейком. Об этом заявили учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: Life.ru

Специалисты рассказали, что эта информация была опубликована одним из околонаучных интернет-каналов без проверки. Они также успокоили россиян, поскольку астероид не представляет никакой опасности для людей. CE2XZW2 спокойно летит по своей орбите и никак не угрожает планете.

Ранее Life.ru писал, как россиянам встретиться с инопланетянами раньше Маска. Уфологи считают, что человечество пока не готово признать другие цивилизации и поэтому игнорирует их попытки связи. По их мнению, сигнал к контакту подал межзвёздный объект 3I/ATLAS, но его проигнорировали.

