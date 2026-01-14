Учёные опровергли слухи о падении 10-метрового астероида на Землю

Ранее Life.ru писал, как россиянам встретиться с инопланетянами раньше Маска. Уфологи считают, что человечество пока не готово признать другие цивилизации и поэтому игнорирует их попытки связи. По их мнению, сигнал к контакту подал межзвёздный объект 3I/ATLAS, но его проигнорировали.