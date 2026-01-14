«Какой путь ты выберешь, гренландец?»: Вашингтон опубликовал картинку с выбором для жителей острова, упомянув Россию

Соединенные Штаты призвали жителей Гренландии выбрать между США, Китаем и Россией. Белый дом опубликовал в своем официальном аккаунте соцсети X картинку с упряжками собак, которые стоят на распутье.
С одной стороны животных ожидают солнечные Штаты. А с другой — якобы мрачные Россия и Китай, где бьют молнии. Публикация сопровождается подписью: «Какой путь, гренландец?».
Фото: Белый дом.
Нужно сказать, что до этого президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии слаба, и без контроля США остров могут захватить РФ или Китай. Позже он сравнил ее с собачьими упряжками.
Ранее KP.RU сообщил, что 13 января Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа у окна с картой Гренландии. На снимке также вице-президент Джей Ди Вэнс. Подпись: «Нажмите, чтобы следить за ситуацией».