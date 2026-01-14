Люди решают, робот выполняет

На полигоне одного из соединений группировки войск «Север» в строю не только военнослужащие, но и гусеничные роботы.
На полигоне утро начинается под шуршание гусениц по снегу. В линию выстраиваются низкие гусеничные платформы с камерами и коробами вооружения. Это наземные робототехнические комплексы — так называют дистанционно управляемых наземных роботов, сокращенно — НРТК. Их задача — взять на себя самые опасные участки работы, от подвозки боеприпасов до эвакуации раненых из-под огня. Инструктор занятия, офицер инженерных войск с позывным «Северный», объясняет бойцам.
— Сначала нужно принять простую мысль: робот — это такой же боец отделения. У него есть своя задача, свой сектор и свои ограничения. Как вы им управляете, так он и работает, — говорит он.
Первый этап занятия — учебное место, где собрали почти все варианты комплексов, уже работающих на фронте. В центре внимания — многоцелевой «Курьер».
Отдельным блоком стоят машины радиационной, химической и биологической защиты войск — РХБЗ. На боевой платформе установлен реактивный огнемет. Есть и легкие платформы для медслужбы: на гусеницах закреплены носилки, аптечки, перевязочные материалы.
Инструктор показывает бойцам и машину радиоэлектронной борьбы — РЭБ. Когда станция стоит на роботе, ее можно подкатить ближе к линии соприкосновения, выключить вражеские дроны и тут же откатить назад, не рискуя расчетом. На другой платформе смонтировано оборудование для материального обеспечения.
— Робот с боевым модулем — это одно. Но не меньше ценится тихий, незаметный «грузовик», который ночью без фар по координатам выходит к позиции, оставляет боеприпасы или воду и уходит обратно, — объясняет офицер.
Один «Курьер» по заданию взвода подвозит материальные средства: несколько ящиков с учебными боеприпасами, канистры с водой и макеты горюче-смазочных материалов. Другой, в санитарной конфигурации, идет к условному раненому. Оператор подводит платформу, бойцы закрепляют «раненого» ремнями, и робот вытягивает его в безопасную зону. Третий вариант — инженерный: платформа с установленным тралом медленно пробирается через участок, обозначенный как минное поле, имитируя разминирование прохода для пехоты. На дальнем рубеже стоят мишени, имитирующие укрепы противника. Один из «Курьеров» с учебным автоматическим гранатометом проталкивается вперед по пересеченной местности, маневрирует между искусственными воронками и противотанковыми надолбами. Оператор, находящийся в укрытии за несколько сотен метров, видит перед собой картинку с камер и выводит робота на позицию. По команде руководителя занятия с направлений, которые в бою были бы опасны для людей, по мишеням отрабатывают учебные выстрелы.
Часть площадки отдали под роботов, сделанных руками военных и добровольцев. Один из мастеров — контрактник с позывным «Ежик». В мирной жизни он работал монтажником и инженером по строительству базовых станций сотовой связи, много лет имел дело с металлом, инструментом и электроникой. Его основное детище — гусеничная платформа с говорящим именем «Север», собранная из доступных деталей. У робота мощные электродвигатели, усиленная рама и простая система управления с пульта. На испытаниях самодельная машина перевозила до 500 литров воды и бетонные блоки массой около 500 килограммов.
Несколько конструкций «Ежика» и его товарищей уже прошли настоящее боевое крещение как транспортные платформы, и как носители взрывных зарядов по принципу наземных беспилотников-камикадзе, и как инженерные минные укладчики.
По мере того как в войска приходит все больше НРТК, от операторов требуется уже не энтузиазм одиночек, а системная подготовка.
— Через несколько лет мы наверняка увидим отдельные подразделения, где будет больше роботов, чем машин на колесах, — говорит «Северный». — Но принцип останется тем же: человек принимает решение, а техника выполняет то, что людям делать слишком опасно.
КСТАТИ.
Многоцелевой «Курьер» — это гусеничная платформа с электродвигателем, длиной около полутора метров и массой до 250 килограммов. Она управляется по радиоканалу на дистанции до десяти километров, видеосигнал поступает на пульт оператора с нескольких камер и тепловизора. Главная особенность — модульная конструкция: на крышу можно поставить пулемет, гранатомет, РЭБ и носилки.