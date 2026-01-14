Люди решают, робот выполняет

Один «Курьер» по заданию взвода подвозит материальные средства: несколько ящиков с учебными боеприпасами, канистры с водой и макеты горюче-смазочных материалов. Другой, в санитарной конфигурации, идет к условному раненому. Оператор подводит платформу, бойцы закрепляют «раненого» ремнями, и робот вытягивает его в безопасную зону. Третий вариант — инженерный: платформа с установленным тралом медленно пробирается через участок, обозначенный как минное поле, имитируя разминирование прохода для пехоты. На дальнем рубеже стоят мишени, имитирующие укрепы противника. Один из «Курьеров» с учебным автоматическим гранатометом проталкивается вперед по пересеченной местности, маневрирует между искусственными воронками и противотанковыми надолбами. Оператор, находящийся в укрытии за несколько сотен метров, видит перед собой картинку с камер и выводит робота на позицию. По команде руководителя занятия с направлений, которые в бою были бы опасны для людей, по мишеням отрабатывают учебные выстрелы.