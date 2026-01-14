ВАДА официально предупредила Кот-д’Ивуар

В понедельник, 12 января 2026 года, по истечении срока действия «списка наблюдения», Всемирное антидопинговое агентство направило уведомление о несоответствии требованиям Национальной антидопинговой организации африканской страны за неспособность своевременно и надлежащим образом устранить выявленные нарушения.
После заседания Исполнительного комитета ВАДА 11 сентября 2025 года агентство одобрило решение комитета поддержать рекомендацию независимого Комитета по проверке соблюдения правил о включении Национальной антидопинговой организации Кот-д’Ивуара в «список наблюдения» за соблюдением правил. Это было связано с тем, что она не устранила недостатки, выявленные в ходе проверки соблюдения Кодекса.
Когда ВАДА включает организацию в этот список, это фактически означает вынесение официального предупреждения о ненадлежащем соблюдении Всемирного антидопингового кодекса, а также установление крайнего срока для устранения нарушений, прежде чем организация будет признана не соответствующей требованиям. Включение в «список наблюдения» означает, что после оценки, выявившей недостатки, организация получает официальное уведомление, и ВАДА предоставляет ей ограниченный дополнительный период для демонстрации того, что выявленные недостатки были устранены.
В течение этого периода никаких немедленных санкций или отстранений не предусмотрено. Однако, если недостатки не будут устранены, ВАДА может вынести официальное уведомление о несоответствии. Это может привести к лишению права на проведение международных соревнований, ограничениям на участие в мероприятиях и усилению надзора, или даже к отзыву аккредитации. Именно это и произошло с НАДО Кот-д’Ивуара. Исполнительный комитет предоставил организации дополнительные четыре месяца на реализацию плана корректирующих действий; однако, по данным ВАДА, этот план не был реализован.
В соответствии со статьей 9.2.3 Международного стандарта соблюдения Кодекса подписантами, у Национального антидопингового агентства Кот-д’Ивуара теперь есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы либо оспорить утверждение ВАДА о несоблюдении Кодекса и предлагаемые последствия и условия восстановления, либо принять это утверждение. Решение (включая последствия) вступит в силу 3 февраля 2026 года, если оно не будет оспорено до полуночи 2 февраля (восточное стандартное время).
Цель данного сообщения — предоставить подписавшим сторонам достаточно времени для подготовки к последствиям, вступающим в силу 3 февраля. В настоящее время эти последствия не применяются, и ВАДА будет информировать подписавших сторон примерно 2 февраля по мере необходимости.
Существует три типа несоответствий: незначительные, существенные и критические. Незначительные несоответствия обычно связаны с отсутствием официальной документации или задержками в представлении отчетов. Существенные несоответствия относятся к недостаточным или плохо спланированным программам испытаний, отсутствию оперативной независимости НАДО или недостаткам в дисциплинарной или санкционной системе. Этот тип несоответствия может привести к включению в список наблюдения.
Критические несоответствия связаны с несоблюдением Кодекса в законодательстве или нормативных актах. Примерами могут служить отсутствие законных оснований для проведения испытаний, серьезное вмешательство со стороны правительства или отказ от сотрудничества с ВАДА. Последние случаи могут привести к прямому объявлению о несоответствии.