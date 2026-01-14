ВАДА официально предупредила Кот-д’Ивуар

В течение этого периода никаких немедленных санкций или отстранений не предусмотрено. Однако, если недостатки не будут устранены, ВАДА может вынести официальное уведомление о несоответствии. Это может привести к лишению права на проведение международных соревнований, ограничениям на участие в мероприятиях и усилению надзора, или даже к отзыву аккредитации. Именно это и произошло с НАДО Кот-д’Ивуара. Исполнительный комитет предоставил организации дополнительные четыре месяца на реализацию плана корректирующих действий; однако, по данным ВАДА, этот план не был реализован.