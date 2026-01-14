В ГАИ предупреждают о сложной обстановке на дорогах Ростовской области

В четверг, 15 января, в Ростовской области осложнится дорожная обстановка в связи с ухудшением погоды. Об этом водителей предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Завтра в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха понизится, видимость ухудшится, а на проезжей части возможно образование гололедицы, — сообщают в Госавтоинспекции.
Водителям необходимо быть особенно внимательными.
— Следует снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и отказаться от резких маневров, а также использовать зимнюю резину — в такую погоду зимние шины становятся необходимостью.
Водителям грузовых автомобилей напоминают об обязательном использовании противоскользящих цепей при сложных погодных условиях. Это поможет сохранить управляемость машиной и избежать аварий.
— Пешеходам также следует позаботиться о своей безопасности. Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам. В условиях дождя и снега важно использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметнее для водителей.
