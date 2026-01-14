Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГАИ предупреждают о сложной обстановке на дорогах Ростовской области

15 января в Ростовской области ожидаются дождь, снег и гололедица на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 15 января, в Ростовской области осложнится дорожная обстановка в связи с ухудшением погоды. Об этом водителей предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Завтра в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха понизится, видимость ухудшится, а на проезжей части возможно образование гололедицы, — сообщают в Госавтоинспекции.

Водителям необходимо быть особенно внимательными.

— Следует снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и отказаться от резких маневров, а также использовать зимнюю резину — в такую погоду зимние шины становятся необходимостью.

Водителям грузовых автомобилей напоминают об обязательном использовании противоскользящих цепей при сложных погодных условиях. Это поможет сохранить управляемость машиной и избежать аварий.

— Пешеходам также следует позаботиться о своей безопасности. Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам. В условиях дождя и снега важно использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметнее для водителей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовался километровый затор.