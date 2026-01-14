Глава МИД Гренландии Моцфельдт сообщила, что остров не хочет быть частью США

Гренландия не хочет входить в состав Соединенных Штатов, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном. Об этом в среду, 14 января, сообщила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
— Хочу еще раз подчеркнуть, насколько для нас важно укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, но это не означает, что мы хотим принадлежать США. Мы должны укреплять сотрудничество как союзники, потому что это в наших общих интересах, — заявила она, передает РИА Новости.
Дания и Соединенные Штаты создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Копенгаген в определенной степени разделяет обеспокоенность президента США Дональда Трампа насчет безопасности острова. Об этом 14 января заявил датский глава МИД Ларс Лекке Расмуссен.
В тот же день он сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от точки зрения Вашингтона.
14 января пресс-служба Белого дома опубликовала в социальных сетях изображение, на которой две собачьи упряжки с флагом Гренландии стоят на перекрестке между США и КНР с РФ. Подпись под иллюстрацией предлагает жителям острова выбрать между Штатами и Россией.