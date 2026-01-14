Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы метро Москвы на 100 млн рублей

В рамках уголовного дела о взятках арестовано имущество бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова на общую сумму 100 миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Он также сообщил, что расследование в отношении Дощатова завершено. Бывший чиновник был арестован 24 октября 2024 года и обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере, что грозит ему до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил от знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 миллиона рублей за действия в пользу одной из компаний.
Ранее сообщалось, что задержан директор нацпарка «Куршская коса» Калина.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.