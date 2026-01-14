Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы метро Москвы на 100 млн рублей

В рамках уголовного дела о взятках арестовано имущество бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова на общую сумму 100 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела о взятках арестовано имущество бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова на общую сумму 100 миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он также сообщил, что расследование в отношении Дощатова завершено. Бывший чиновник был арестован 24 октября 2024 года и обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере, что грозит ему до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил от знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 миллиона рублей за действия в пользу одной из компаний.

Ранее сообщалось, что задержан директор нацпарка «Куршская коса» Калина.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.