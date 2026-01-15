В Max назвали фейком анонимную информацию о взломе нацмессенджера

«Информация из анонимного источника — очередной фейк», — рассказали ТАСС в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.
Там уточнили, что специалисты центра безопасности Мах проверили сообщение и отмечают, что платоформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon, и все данные нацмессенджера хранятся только на российских серверах. Кроме того, Мах не использует метод хэширования паролей Bcrypt, анализ логов не выявил подозрительной активности, а также обращения в программу BugBounty Мах по данному вопросу также отсутствуют.
В пресс-службе также подчеркнули, что информация о пользователе, которая была выложена анонимами в качестве доказательства, не имеет отношения к Мах. «Мах не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также в Мах нет username и “уровней аккаунта”, поскольку мессенджер не маркирует пользователей по “уровням”, — добавили в пресс-службе.
«Данные пользователей Мах надежно защищены», — заключили в пресс-службе платформы.
Ранее в Telegram-каналах начала распространяться информация о якобы полном взломе Max. Анонимные хакеры заявили о том, что произошла утечка данных более 15 млн человек.