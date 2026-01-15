В Max назвали фейком анонимную информацию о взломе нацмессенджера

В пресс-службе также подчеркнули, что информация о пользователе, которая была выложена анонимами в качестве доказательства, не имеет отношения к Мах. «Мах не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также в Мах нет username и “уровней аккаунта”, поскольку мессенджер не маркирует пользователей по “уровням”, — добавили в пресс-службе.