Россиян предупредили об опасных последствиях Крещенских купаний

Медэксперт Уланкина: обморожение при купании в проруби наступает очень быстро.

Источник: Комсомольская правда

Купание в проруби во время Крещенских купаний может обернуться обморожением, в первую очередь страдают конечности. Об этом рассказала изданию «РИАМО» врач Ольга Уланкина.

— При попадании в ледяную воду в организме происходит сужение периферических сосудов. В результате этого процесса кожа и конечности охлаждаются особенно быстро. Скорость кровотока в конечностях замедляется, кожа бледнеет и охлаждается до 0 градусов меньше, чем за минуту, — объяснила доктор.

Он добавила, что при обморожении кожа становится бледной или синюшной, теряет чувствительность, появляется покалывание. Глубокое повреждение характеризуется образованием прозрачных пузырей, отеком и сильной болью при согревании.

Синоптики ранее рассказали, что в этом году в Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы. Местами температура воздуха опустится до −25… −26 градусов, передает RT.