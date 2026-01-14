Россиян предупредили об опасных последствиях Крещенских купаний

Купание в проруби во время Крещенских купаний может обернуться обморожением, в первую очередь страдают конечности. Об этом рассказала изданию «РИАМО» врач Ольга Уланкина.
— При попадании в ледяную воду в организме происходит сужение периферических сосудов. В результате этого процесса кожа и конечности охлаждаются особенно быстро. Скорость кровотока в конечностях замедляется, кожа бледнеет и охлаждается до 0 градусов меньше, чем за минуту, — объяснила доктор.
Он добавила, что при обморожении кожа становится бледной или синюшной, теряет чувствительность, появляется покалывание. Глубокое повреждение характеризуется образованием прозрачных пузырей, отеком и сильной болью при согревании.
Синоптики ранее рассказали, что в этом году в Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы. Местами температура воздуха опустится до −25… −26 градусов, передает RT.