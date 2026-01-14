Россиян предупредили об опасных последствиях Крещенских купаний

— При попадании в ледяную воду в организме происходит сужение периферических сосудов. В результате этого процесса кожа и конечности охлаждаются особенно быстро. Скорость кровотока в конечностях замедляется, кожа бледнеет и охлаждается до 0 градусов меньше, чем за минуту, — объяснила доктор.