Профессор Корякин: употребление продуктов с плесенью провоцирует рак желудка

Одним из факторов риска развития рака желудка может стать употребление продуктов с плесенью. Об этом предупредил в беседе с aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
— Значимую роль в развитии онкологии играют продукты питания. Доказанным провокатором считается употребление продуктов, пораженных плесневыми грибками, например, на старых крупах, орехах, которые могут содержать канцерогенные афлатоксины, — отметил врач.
Медик добавил, что пусковым механизмом также часто становится хроническое воспаление слизистой оболочки желудка. Главным виновником такого воспаления в большинстве случаев служит бактерия Helicobacter pylori, вызывающая гастрит и язву.
Ранее 360.ru рассказало, что плесень на продуктах распространяется по всему изделию, из-за чего есть его опасно. Кроме того, токсины оказывают негативное влияние на работу легких. При длительным употреблении продукты жизнедеятельности плесени — афлатоксины — могут запустить в печени онкологические процессы.