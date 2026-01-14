Профессор Корякин: употребление продуктов с плесенью провоцирует рак желудка

Ранее 360.ru рассказало, что плесень на продуктах распространяется по всему изделию, из-за чего есть его опасно. Кроме того, токсины оказывают негативное влияние на работу легких. При длительным употреблении продукты жизнедеятельности плесени — афлатоксины — могут запустить в печени онкологические процессы.