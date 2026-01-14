Qatar Tribune: в Саудовской Аравии умер 142-летний мужчина

В Саудовской Аравии умер старейший мужчина страны Нассер бин Радан Аль Рашид аль-Вадаи, как утверждает издание Qatar Tribune, ему было 142 года.
«Его жизнь охватила более века масштабных политических, социальных и экономических перемен в стране. Согласно семейным преданиям, он совершил хадж (паломничество в Мекку — прим. ред.) более 40 раз и был известен своей глубокой религиозностью», — сказано в публикации.
Как пишет издание, у аль-Вадаи остались 134 ребенка и внука. В последний раз он женился в возрасте 110 лет. Мужчину похоронили в его родной деревне. На похоронах присутствовало более семи тысяч человек.
Отметим, официальных подтверждений возраста аль-Вадаи нет. Сейчас титул старейшего мужчины мира принадлежит бразильцу Жуану Маринью Нету, который в октябре отпраздновал 113-летие.
Ранее сообщалось, что в Мексике умер самый полный человек в мире Хуан Педро Франко.