Офтальмолог раскрыла риски ношения цветных линз

Использование линз повышает риски развития болезней глаз. Дело в том, что часто такие линзы изготавливают из дешевых материалов, что ведет к кислородному голоданию, отеку, врастанию сосудов, об этом рассказала aif.ru врач-офтальмолог Айгуль Отхозория.
— Использование цветных линз без консультации врача увеличивает риск инфицирования, развития конъюнктивита, воспаления роговицы и других осложнений, — подчеркнула доктор.
Врач отметила, что цветные линзы могут содержать небезопасный красящий пигмент. Краска способна вызывать аллергические реакции или механически травмировать нежную слизистую газ.
Ранее Москва24 предупредила об опасности неправильно подобранных и некачественных линзы с маркетплейсов. Такие линзы приводят к образованию бельм, микроцарапин и даже потере зрения.
Издание Life.ru подчеркнуло, что перед покупкой контактных линз необходимо проконсультироваться со специалистом. Если выбрать их неправильно, то есть риск нанести серьезный вред здоровью глаз. Любая контактная оптика имеет важные параметры: диаметр, радиус кривизны, влагосодержание и кислородопроницаемость.