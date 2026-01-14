Офтальмолог раскрыла риски ношения цветных линз

Использование линз повышает риски развития болезней глаз. Дело в том, что часто такие линзы изготавливают из дешевых материалов, что ведет к кислородному голоданию, отеку, врастанию сосудов, об этом рассказала aif.ru врач-офтальмолог Айгуль Отхозория.