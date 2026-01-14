Ричмонд
«Ленивый и нервный»: названы симптомы депрессии у детей

Также на депрессию могут указывать боли и проблемы со сном.

Источник: Комсомольская правда

Депрессия может развиться в любом возрасте, страдают от нее и дети, и подростки. О том, как заподозрить депрессию у ребенка, сообщил «РИАМО» со ссылкой на педиатра Нисо Одинаеву.

— Депрессия у детей может проявляться в виде лени, раздражительности или жалоб на здоровье. Если ребенок стал замкнутым, жалуется на боли или отказывается от общения, изменился аппетит — это тревожные сигналы, — считает медик.

Также врачи советуют обратить внимание на нарушение сна и снижение концентрации. Уточняется, что, если симптомы сохраняются более двух недель, необходима консультация врача.

Life.ru рассказал, какое влияние индустрия красоты оказывает на психику ребенка. Конкурсы красоты, в отличие от соревнований или олимпиад, не развивают конкретных навыков, а лишь формируют у ребенка фокус на внешней «упаковке». Детская психика еще не готова к осознанию собственного превосходства или, наоборот, к болезненному восприятию поражений. Победа в конкурсе может создать иллюзию, что ребенок «навсегда самый красивый», а проигрыш — спровоцировать депрессию.