В Калужской области временно закрыли аэропорт

Срочная новость.
В авиагавани Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Указанные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В авиагавани Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Указанные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Срочная новость.
В авиагавани Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Указанные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.