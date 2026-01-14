Ламучи стал новым тренером сборной Туниса

Бывший тренер «Ноттингем Форест» Сабри Ламучи назначен новым главным тренером сборной Туниса, сообщила в среду, 14 января, футбольная ассоциация страны.
54-летний французский тренерСабри Ламучи, который также тренировал «Кардифф Сити» и сборную Кот-д’Ивуара, заменит Сами Трабельси, покинувшего свой пост после вылета Туниса из турнира на стадии 1/16 финала Кубка африканских наций в Марокко.
«Футбольная федерация Туниса объявила о подписании контракта с тренером Сабри Ламучи, который будет руководить национальной сборной до 31 июля 2028 года», — говорится в заявлении Тунисской футбольной ассоциации.
Ламучи, родившийся в Лионе и имеющий тунисские корни, возглавлял «Форест» и «Кардифф» во втором дивизионе английской лиги, а также некоторое время играл за клуб Лиги 1 «Стад Ренне».
Сборная Туниса квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2026 года, матчи которой стартуют 11 июня. И попала в группу F вместе с Нидерландами, Японией и победителем плей-офф чемпионата Европы.