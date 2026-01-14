Ламучи стал новым тренером сборной Туниса

54-летний французский тренерСабри Ламучи, который также тренировал «Кардифф Сити» и сборную Кот-д’Ивуара, заменит Сами Трабельси, покинувшего свой пост после вылета Туниса из турнира на стадии 1/16 финала Кубка африканских наций в Марокко.