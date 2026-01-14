Ричмонд
Шесть самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с авиабазы Эль-Удейд в Катаре

Шесть самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США внезапно вылетели с авиабазы Эль-Удейд в Катаре.

Источник: Аргументы и факты

Шесть самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США внезапно вылетели с авиабазы Эль-Удейд в Катаре, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Известно, что реактивный четырехдвигательный специализированный многофункциональный военно-транспортный самолет KC-135 Stratotanker используется для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков ВВС США.

Примечательно, что все шесть американских заправщиков отключили транспондеры вскоре после взлета с базы Аль-Удейд.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что военная операция США против Ирана «выглядит вероятной» и может начаться в ближайшие 24 часа. Согласно источникам агентства, Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о проведении операции, однако ее масштабы и сроки пока неясны.

