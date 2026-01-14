Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Дании сделал заявление после переговоров с США и Гренландией: что решили по острову

Глава МИД Расмуссен назвал конструктивными переговоры США, Дании и Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 14 января, состоялись переговоры между США, Данией и Гренландией. Беседа прошла откровенно и конструктивно. Так заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе пресс-конференции.

По его словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему желает установить контроль над Гренландией. Однако Дания твердо заявила, что это намерение «не отвечает интересам королевства».

«Нам не удалось добиться результата, но, откровенно говоря, я и не верил, что это вообще возможно. Нам не удалось изменить американскую позицию», — прокомментировал ход переговоров Ларс Лёкке Расмуссен.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен напомнил США, что остров не продается. Он подчеркнул, что страну нельзя купить.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше