МИД Дании сделал заявление после переговоров с США и Гренландией: что решили по острову

В среду, 14 января, состоялись переговоры между США, Данией и Гренландией. Беседа прошла откровенно и конструктивно. Так заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе пресс-конференции.
По его словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему желает установить контроль над Гренландией. Однако Дания твердо заявила, что это намерение «не отвечает интересам королевства».
«Нам не удалось добиться результата, но, откровенно говоря, я и не верил, что это вообще возможно. Нам не удалось изменить американскую позицию», — прокомментировал ход переговоров Ларс Лёкке Расмуссен.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен напомнил США, что остров не продается. Он подчеркнул, что страну нельзя купить.