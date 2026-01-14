Москвичам не додали солнца: в декабре оно светило всего пять часов

В декабре москвичам досталось чуть более трети солнечных часов от средней нормы для этого месяца. Об этом информировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на 5 часов, при норме 18 часов», — написала метеоролог в Telegram-канале.
По словам Поздняковой, в течение 2025 года в российской столице солнце светило в течение 1676 часов, что составляет 96% от годовой нормы.
Если в новом году погода будет придерживаться средних значений, то россияне будут наслаждаться зимним солнышком в январе 33 часа, отметила специалист.
Напомним, продолжительность светового дня 21 декабря в России и других странах Северного полушария была минимальной за весь год. Так, в Москве продолжительность светового дня составила семь часов, а в Полярных Зорях Мурманской области — всего 18 минут.
Тем не менее Россия становится более солнечной страной. Это одно из проявлений изменения климата, сказано в Докладе об особенностях климата в Российской Федерации, опубликованном Росгидрометом.