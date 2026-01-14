Ценное и кадры: почему сменились директора Третьяковки и ГМИИ

Ольга Галактионова действительно проявила себя за последние годы как более открытый, хотя и безусловно прагматичный руководитель. И в статусе главы РОСИЗО, и уже оказавшись на Волхонке, она давала интервью, не боялась делать громкие заявления и принимать сильные решения. Наконец, совсем недавно она представила первую крупную выставку, сделанную в ГМИИ при ее правлении: «Марк Шагал. Радость земного притяжения», билеты на которую моментально оказались раскуплены на недели вперед. Кстати, этот проект стал возможен благодаря партнерству с Третьяковкой, предоставившей ключевые экспонаты в обмен на Пикассо и Матисса.