Ценное и кадры: почему сменились директора Третьяковки и ГМИИ

Музейная рокировка — не исключено, что именно под таким названием войдет в историю российского искусства новость, прогремевшая вечером 14 января. Ольга Галактионова, руководившая ГМИИ им. Пушкина, пересела в кресло директора Третьяковской галереи, которое освободила Елена Проничева, а сестра последней Екатерина возглавила ГМИИ им. Пушкина. Назначения никто из фигурантов и их подчиненных официально не комментирует, разве что Ольга Галактионова поделилась с «Известиями» первыми ощущениями: «Пока понимаю, что мне досталось хорошее наследство после Елены Владимировны!». Одно можно сказать точно: для арт-среды это решение стало полной неожиданностью.
Два в одном.
Чуть менее года назад мы писали об отставке Елизаветы Лихачевой и назначении Ольги Галактионовой в ГМИИ, еще за два года до этого — об увольнении Зельфиры Трегуловой из Третьяковки и сменившей ее Елене Проничевой. Еще недавно казалось, что кадровые перестановки точно завершены. Как вдруг — очередной сюрприз, причем в обоих институциях одновременно.
Официальное сообщение министра культуры Ольги Любимовой начиналось так: «Назначены руководители Государственной Третьяковской галереи и ГМИИ им. А. С. Пушкина».
В российской истории еще не случалось, чтобы высшее руководство двух главных художественных сокровищниц Москвы менялось синхронно. Еще более неожиданно, что в этой перестановке фигурируют всего две фамилии: Галактионова и Проничева. Однако директора не просто поменялись местами, всё интереснее. Елена Проничева ушла в отставку, и о дальнейших ее карьерных перспективах ничего не сообщается. В ГМИИ же назначена ее старшая сестра Екатерина, до этого возглавлявшая Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
Две сестры.
Когда в ГТГ была назначена Елена Проничева, многие музейщики не скрывали удивления: некоторым казалось, что было бы логичнее доверить столь ответственный пост именно Екатерине. Тем не менее, кресло в Третьяковке досталось младшей сестре, а старшая отправилась поднимать прекрасный, но все-таки менее значимый в федеральном масштабе региональный музейный комплекс.
На этой позиции она добилась немалых успехов. Несмотря на удаленность от Москвы, громкие проекты там реализовывались один за другим. А вот оценить деятельность Елены Проничевой сложнее: прежде всего, из-за ее непубличности. Она практически не общалась с прессой, редко присутствовала на открытиях выставок и пресс-показах, а в нечастых своих высказываниях (в основном, на различных форумах) сохраняла подчеркнутую обтекаемость.
Нельзя сказать, что музей работал при ней плохо: главное событие — конечно, открытие здания на Кадашевской набережной. Строительством его занимались и предыдущие директора (проект тянется еще с 90-х), но именно Проничевой повезло завершить процесс и ввести корпус в эксплуатацию. Аналогичная ситуация — с Фабрикой-кухней, филиалом в Самаре.
Были и достойные выставки, в том числе претендующие на статус блокбастера. Прямо сейчас на ретроспективе Карла Брюллова — толпы зрителей, хотя экспозиция работает уже полгода. Но правление ее предшественницы Зельфиры Трегуловой в целом выглядело ярче. Правда, и скандалов тогда было больше. Период же руководства Елены Проничевой на этом фоне выглядит нейтрально.
В своем сообщении Ольга Любимова характеризует Проничеву-младшую позитивно, а официальной причиной ее ухода названа собственная инициатива.
«Мы все очень благодарны Елене за совместный труд. Десятки ярких экспозиций, открытие сразу нескольких новых знаковых площадок — в Москве, Самаре и Калининграде. Высочайший уровень профессионализма и открытости. Верю, что мы еще с радостью вместе потрудимся!» — говорится в официальном телеграм-канале министра.
Хорошее наследство.
На момент написания материала Третьяковка не ответила на запрос «Известий». В пресс-службе Пушкинского музея «Известиям» подтвердили новость и сообщили, что комментарии будут позднее, а Ольга Галактионова находится в командировке. Сама Ольга Николаевна ответила на поздравления газеты, пообещала все рассказать «через месяц-два» и добавила: «Пока понимаю, что мне досталось хорошее наследство после Елены Владимировны!».
Ольга Галактионова действительно проявила себя за последние годы как более открытый, хотя и безусловно прагматичный руководитель. И в статусе главы РОСИЗО, и уже оказавшись на Волхонке, она давала интервью, не боялась делать громкие заявления и принимать сильные решения. Наконец, совсем недавно она представила первую крупную выставку, сделанную в ГМИИ при ее правлении: «Марк Шагал. Радость земного притяжения», билеты на которую моментально оказались раскуплены на недели вперед. Кстати, этот проект стал возможен благодаря партнерству с Третьяковкой, предоставившей ключевые экспонаты в обмен на Пикассо и Матисса.
После такого успешного старта мало кто мог ожидать, что Галактионову сменят. Считать ли ее назначение в Третьяковку повышением — вопрос. Это слишком разные музеи, и каждый — по-своему значим.
В Пушкинском музее за три с лишним года сменилось уже четыре директора: в 2023-м Марина Лошак освободила место для Елизаветы Лихачевой, в начале 2025-го эстафету приняла Ольга Галактионова, а теперь настало время Екатерины Проничевой. Репутация последней в музейной и арт-среде — отличная, и есть надежда, что она окажется в ГМИИ надолго, применив опыт руководства не менее большим хозяйством во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
А пока все затаили дыхание. Даже в неофициальных беседах сотрудники обоих музеев воздерживаются от оценок и разводят руками — слишком неожиданным и странным оказалось известие. А уж от публичных высказываний и вовсе отказываются даже те спикеры, которые традиционно готовы комментировать подобные события. Оно и понятно: пока вопросов больше, чем ответов.
Андрей Туманов, Валерия Чуб, Джулия Паркер, Зоя Игумнова.