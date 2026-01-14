Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ФРГ отправит военных в Гренландию из-за заявлений Трампа

Немецкие власти решили на текущей неделе направить военных в Гренландию. Об этом в среду, 14 января, сообщило издание Bild, ссылаясь на немецкие и скандинавские источники. Речь идет о небольшом разведывательном отряде бундесвера.

Немецкие власти решили на текущей неделе направить военных в Гренландию. Об этом в среду, 14 января, сообщило издание Bild, ссылаясь на немецкие и скандинавские источники. Речь идет о небольшом разведывательном отряде бундесвера.

Собеседники газеты в федеральном правительстве и бундестаге рассказали, что отправка немецких военнослужащих в Гренландию может начаться в четверг, 15 января. Дания 13 января уже объявила о значительном усилении своего присутствия на острове.

Также военных перебросят Швеция и Норвегия, сообщили власти этих стран. По информации Bild, наращивание контингента координирует Дания.

Гренландцы после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.

Датский глава МИД Ларс Лекке Расмуссен ранее сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от точки зрения Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше