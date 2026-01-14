СМИ: ФРГ отправит военных в Гренландию из-за заявлений Трампа

Немецкие власти решили на текущей неделе направить военных в Гренландию. Об этом в среду, 14 января, сообщило издание Bild, ссылаясь на немецкие и скандинавские источники. Речь идет о небольшом разведывательном отряде бундесвера.
Собеседники газеты в федеральном правительстве и бундестаге рассказали, что отправка немецких военнослужащих в Гренландию может начаться в четверг, 15 января. Дания 13 января уже объявила о значительном усилении своего присутствия на острове.
Также военных перебросят Швеция и Норвегия, сообщили власти этих стран. По информации Bild, наращивание контингента координирует Дания.
Гренландцы после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.
Датский глава МИД Ларс Лекке Расмуссен ранее сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от точки зрения Вашингтона.