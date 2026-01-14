Ричмонд
Франция вслед за Швецией и ФРГ заявила о готовности отправить военных в Гренландию

AFP узнало, что Франция будет участвовать в военной миссии Европы в Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Ряд европейских стран заявили о готовности направить своих военных в Гренландию. Они могут принять участие в разведывательной миссии. Вслед за Швецией и Германией на это дала согласие Франция, сообщает France-Presse.

Утверждается, что соответствующие данные поступили от источника в ВС Франции. Однако никаких подробностей агентство не предоставило.

Как ранее заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, отказ Евросоюза от Гренландии и передача острова Соединенным Штатам станет отличным европейским прецедентом. По его мнению, лидеры стран не смогут «похитить президента» или «нанести ядерный удар по США». Им остается только передать Гренландию Вашингтону, добавил Дмитрий Медведев. Он отметил, что никаких последствий от ЕС для США не будет.

