Как ранее заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, отказ Евросоюза от Гренландии и передача острова Соединенным Штатам станет отличным европейским прецедентом. По его мнению, лидеры стран не смогут «похитить президента» или «нанести ядерный удар по США». Им остается только передать Гренландию Вашингтону, добавил Дмитрий Медведев. Он отметил, что никаких последствий от ЕС для США не будет.