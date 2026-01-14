Ричмонд
Анонимная информация оказалась фейком: представители Max опровергли сообщения

ТАСС: Анонимная информация о взломе Max является фейковой.

Источник: Комсомольская правда

Информация о якобы взломе российского мессенджера Мах является фейковой. Об этом информирует пресс-служба платформы.

«Информация из анонимного источника — очередной фейк», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы на соответствующий запрос.

Анализ логов не выявил подозрительной активности, добавили в пресс-службе, напомнив, что платформа не использует для хранения данных зарубежные сервисы. Также не используется метод хэширования паролей Bcrypt.

Накануне в сети анонимно была распространена информация о том, что группа хакеров якобы взломала мессенджер Мах и похитила 142 Гб данных, в том числе профили 15,4 млн пользователей, их переписку и другую информацию.

Ранее эксперт по безопасности Блезнеков развенчал самые популярные мифы о мессенджере Мах. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем российские пользователи все чаще задаются вопросом, откуда именно мошенники получают персональные данные. Специалисты считают, что портал «Госуслуги» остается одной из самых защищенных площадок, и вот почему.

Также МВД сообщило о первом задержании за мошенничество в новом мессенджере Mах.