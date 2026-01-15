Трамп заявил, что распространившее данные об операции в Венесуэле лицо «долгое время» пробудет в тюрьме

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о задержании лица, виновного в утечке данных об операции в Венесуэле. Он уже находится в тюрьме. Об этом Дональд Трамп сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.
По его словам, виновный в распространении информации по Венесуэле проведет в тюрьме «долгое время». Президент США отметил, что его судьба пока не известна.
«Тот, кто распространил информацию, найден и сейчас находится в тюрьме. Вероятно, он пробудет в тюрьме долгое время», — оповестил Дональд Трамп.
По данным американского Минюста, президенту США не требовалось согласие Конгресса на операцию в Венесуэле. Это объясняется тем, что длительная оккупация или военная кампания в стране не планируется.