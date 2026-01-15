Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что распространившее данные об операции в Венесуэле лицо «долгое время» пробудет в тюрьме

Трамп заявил, что виновное в утечке данных по Венесуэле лицо находится в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о задержании лица, виновного в утечке данных об операции в Венесуэле. Он уже находится в тюрьме. Об этом Дональд Трамп сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.

По его словам, виновный в распространении информации по Венесуэле проведет в тюрьме «долгое время». Президент США отметил, что его судьба пока не известна.

«Тот, кто распространил информацию, найден и сейчас находится в тюрьме. Вероятно, он пробудет в тюрьме долгое время», — оповестил Дональд Трамп.

По данным американского Минюста, президенту США не требовалось согласие Конгресса на операцию в Венесуэле. Это объясняется тем, что длительная оккупация или военная кампания в стране не планируется.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше