Что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января на Куриный праздник

Православная церковь 15 января вспоминает святого Сильвестра Первого. В народе принято отмечать Сильвестров день. Существует еще одно название — Куриный праздник. Все дело в том, что 15 января было принято заниматься чисткой и облагораживанием курятников.
Что нельзя делать 15 января.
Не рекомендуется готовить блюда из курицы. Предки верили, что подобное может привести к несчастьям и неудачам. Запрещено ругаться и ссориться. День нельзя проводить в тишине. А еще не стоит стричь волосы.
Что можно делать 15 января.
По традиции, в данный день было принято заниматься облагораживанием курятников. Как правило, на них вешали специальные обереги в виде черного камня и с дыркой внутри.
Согласно приметам, петухи, которые запели слишком рано, предсказывают оттепель. Про сильный мороз предупреждает потрескивание дров в печи.
