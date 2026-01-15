Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января на Куриный праздник

Собрали приметы и запреты на 15 января, когда отмечают Сильвестров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 января вспоминает святого Сильвестра Первого. В народе принято отмечать Сильвестров день. Существует еще одно название — Куриный праздник. Все дело в том, что 15 января было принято заниматься чисткой и облагораживанием курятников.

Что нельзя делать 15 января.

Не рекомендуется готовить блюда из курицы. Предки верили, что подобное может привести к несчастьям и неудачам. Запрещено ругаться и ссориться. День нельзя проводить в тишине. А еще не стоит стричь волосы.

Что можно делать 15 января.

По традиции, в данный день было принято заниматься облагораживанием курятников. Как правило, на них вешали специальные обереги в виде черного камня и с дыркой внутри.

Согласно приметам, петухи, которые запели слишком рано, предсказывают оттепель. Про сильный мороз предупреждает потрескивание дров в печи.

Ранее Белгидромет назвал девять городов Беларуси с самым чистым воздухом.

Кстати, морозы до −28 градусов сохранятся в Беларуси 16 и 17 января.

Тем временем под Бобруйском косуля пришла погреться в кабине трактора — вот как это выглядело.