Народный календарь. Что нужно есть в Крещенский сочельник, 18 января

На Руси верили, что вода, собранная на Крещение, обладает энергетической силой. При этом не следует смешивать обычную и крещенскую воду, так как это может привести к потере целебных свойств. Также важно, чтобы во время сбора воды не происходили никакие ссоры или перепалки.