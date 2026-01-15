Ричмонд
Народный календарь. Что нужно есть в Крещенский сочельник, 18 января

Православные 18 января отмечают Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления, так как на следующий день празднуется Крещение Господне. Считается, что именно с этого момента начинаются настоящие зимние морозы.

На Руси верили, что вода, собранная на Крещение, обладает энергетической силой. При этом не следует смешивать обычную и крещенскую воду, так как это может привести к потере целебных свойств. Также важно, чтобы во время сбора воды не происходили никакие ссоры или перепалки.

В старину в эту дату было принято есть особое блюдо, приготовленное из зерен, под названием сочиво. Кроме того, на стол ставили постную кашу, блины из овощей и медовые оладьи.

Приметы погоды:

Метель сулит снежную погоду через три месяца.

Ясное небо — урожай гороха будет богатым.

Если звезды на небе сияют — к хорошему хлебу.

Собаки много лают — будет много дичи.

Именины отмечают: Сергей, Григорий, Лукьян, Аполлинария, Иосиф, Евгения, Роман, Татьяна, Фома, Матвей.