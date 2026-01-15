Ваш № 13: Машков в британском парламенте и Каренина в ресторане

Кино.
«Марти Великолепный», 16+
Фото: A24Кадр из фильма «Марти Великолепный».
Режиссер: Джош Сэфди. В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Кевин О’Лири, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Тайлер Оконма.
История амбициозного нью-йоркского мечтателя, вдохновлена биографией чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана. По сюжету, Марти — выдающийся спортсмен, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Вопрос — на что пойдет Марти ради своей мечты.
С 15 января в прокате.
«На крючке СБУ: Как вербуют россиян?», 16+
Фото: РЕН ТВКадр из документального расследования «На крючке СБУ: Как вербуют россиян?».
Новое документальное расследование РЕН ТВ. По данным российского МВД, 2025 год стал рекордным по количеству терактов, устроенных СБУ. Их количество увеличилось на 75% в сравнении с показателями предыдущего года. 273 теракта удалось предотвратить.
Зрители РЕН ТВ увидят эксклюзивное интервью с осужденным за шпионаж в пользу Украины Егором Чистяковым. Фильм раскроет подробности операции украинских спецслужб, пытавшихся заставить российских летчиков угнать истребитель с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» на борту. Также зрителям дадут инструкции, которые помогут распознать вербовщика, сохранят жизнь и уберегут от тюрьмы.
17 января, 16:55, РЕН ТВ.
«Где живет душа?», 16+
Фото: РЕН ТВКадр из фильма «Где живет душа?».
Режиссер: Владимир Волхов.
Премьера научно-популярного фильма из цикла «Научно о ненаучном» от НМГ ДОК. Авторы попытались сделать то, что до сих пор не удавалось никому — посмотреть на душу глазами ученых и ответить на вопрос, где она живет.
На протяжении веков люди искали душу в сердце и в мозге, в печени и в крови — и создатели проекта последовательно проверили все существующие версии. Ведущие российские ученые расскажут, какие сенсационные открытия уже сделаны, а какие ждут впереди. Удалось ли доказать существование души? Что она собой представляет и куда уходит после смерти физического тела? И есть ли душа у животных и растений?
18 января, 23:55, РЕН ТВ.
«Майор Гром: Игра против правил», 16+
Фото: Плюс СтудияКадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил».
Режиссер: Соберсаша. В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Евгений Чебатков, Андрей Атлас, Евгений Коряковский, Марк Юсеф.
Новый сериал по киновселенной «Майора Грома» раскроет историю главного героя через судьбы ключевых персонажей: самого Игоря Грома, его напарника Димы Дубина, журналистки Юлии Пчёлкиной, а также их противников — Сергея Разумовского, наемника Олега Волкова и оружейного барона Августа ван дер Хольта.
С 19 января на «Кинопоиске».
«Завербованный», 12+
Фото: Феникс СинемаКадр из фильма «Завербованный».
Режиссер: Андрей Пантелеев. В ролях: Александр Метелкин, Ника Здорик, Иван Охлобыстин, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Данила Якушев, Иван Кокорин, Анастасия Черникова, Александр Златопольский.
Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России Андрей Романов возглавляет засекреченную межведомственную следственно-оперативную группу для ликвидации угрозы биологического оружия из вражеской лаборатории. Помимо выполнения задания, он жаждет отомстить за смерть отца. Когда в команде обнаруживается предатель, все улики указывают на Андрея. Руководитель операции Максим Колосов оказывается перед мучительным выбором: довериться данным разведки или, вопреки всему, дать Андрею шанс завершить миссию, от которой зависят жизни миллионов людей.
С 15 января в прокате.
Театры.
«ТОТ самый № 13», 18+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Сергей Угрюмов, Владислав Миллер, София Бейман, Александра Крюкова, Диана Булавина, Ксения Утехина, Александр Фисенко, Владислав Наумов.
Премьера. Спустя 25 лет после постановки на сцене МХТ имени Чехова спектакль «№ 13» возвращается к зрителю. Режиссер возобновил историю с артистами труппы Театра Олега Табакова. В центре сюжета, как и прежде, помощник британского премьер-министра Ричард Уилли, который уединяется в номере отеля с Джейн — юной секретаршей своего политического оппонента. Вечер перестает быть томным, когда герои обнаруживают бездыханное тело незнакомца.
17, 18 февраля, 19:00, Современник.
«Вечно живые», 12+
Фото: пресс-служба театра.
Режиссер: Геннадий Шапошников. В ролях: Дина Корзун, Сергей Ищенко, Татьяна Насташевская, Мирослав Душенко, Олег Парменов, Софья Игрушкина, Сергей Загребнев.
Спектакль по одноименной пьесе Виктора Розова. Зрителям знакома ее экранизация Михаила Калатозова «Летят журавли». Молодой ученый Борис записывается добровольцем на фронт, несмотря на бронь от мобилизации. Его поступок не принимают близкие и, самое главное, 18-летняя невеста Вероника. Борис пропадает без вести, а его семья ведет себя так, будто ничего не изменилось. В отчаянии девушка выходит замуж за двоюродного брата Бориса — Марка, хитрого и расчетливого дельца. Их брак — ошибка, но он скреплен тонкой нитью родства с Борисом и надеждой, что тот жив и вернется домой.
15 января, 19:00, «Покровка. Театр».
«Продавец игрушек», 6+
Фото: пресс-служба Государственного Кремлёвского дворца.
Хореограф-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Даниил Росланов, Ксения Хабинец, Екатерина Первушина, Максим Сабитов, Максим Апатонов, Михаил Евгенов, Сергей Васюченко, Анастасия Тетерина, Екатерина Первушина, Чингиз Ичигеев.
В центре истории — приключения Николя Берски, потомка русского дворянского рода, живущего в Париже. Поиски семейных сокровищ, тайны усадьбы, испытания, путь взросления и светлая любовь — постановка объединяет в себе всё, что создает ощущение настоящего волшебства и возвращает к традициям и семейным ценностям.
17 января, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Каренина», 16+
Фото: пресс-служба Театра на Таганке.
Режиссер: Александр Карпушин. В ролях: Дарья Авратинская, Антон Ануров, Павел Лёвкин, Роман Колотухин, Александра Басова, Памел Комаров, Анастасия Лазукина.
Режиссер объединил Чехова и Толстого, чтобы исследовать понятие счастья через историю трагической судьбы Анны Карениной. На сцене — столкновение любви и личной свободы, семейного долга и неуправляемых чувств. И за всем этим стоит нечто большее, чем человек — стихия, страсть неумолимой силы, с которой невозможно справиться и которую невозможно остановить. Действие разворачивается в ресторанах двух столиц, расположенных на станциях железных дорог, где в вихре мимолетных встреч и прощаний сталкиваются судьбы людей.
15 января, 19:00, Театр на Таганке.
«Вишневый сад», 16+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Карина Андоленко, Антон Хабаров, Александр Тютин, Игорь Назаренко, Наталья Шклярук, Виктор Шутов.
Пьеса Чехова, написанная в 1903 году на сломе эпох, сегодня актуальна как никогда. Сюжет о потере вишневого сада становится историей многолетней и безнадежной любви Лопахина к Раневской. О любви, которую ему надо выкорчевать из своего сердца, как вишневые деревья, чтобы жить дальше. Сад в спектакле обретет вполне зримый образ — по ходу действия он цветет, увядает, а в финале исчезает.
21 января, 19:00, Московский Губернский театр, большая сцена.
«Психопаты», 16+
Фото: пресс-служба Театра на Таганке.
Режиссер: Федор Малышев. В ролях: Виктор Добронравов, Денис Самойлов, Федор Малышев, Иван Федотов, Сергей Гилёв.
Что может быть актуальнее Чехова? В этой парадоксальности и заключен секрет русской ментальности. Именно в его рассказах встречаются типажи, которые мы узнаем сегодня. Создатели спектакля взяли за основу его произведение «Психопаты». Чехов смеется над персонажами, но при этом любит их. Ирония, но при этом нежность. А в целом — абсурд.
20 января, 19:00, Театр на Таганке.
Концерты.
«Татьянин день. Песни о любви» 6+
Фото: пресс-служба Дома Музыки.
Концерт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и Арт-проекта «ТенорА XXI века» посвящен празднику студенчества и девушкам с именем Татьяна. В этот вечер прозвучат песни о любви, верности, нежности, красоте и преданности. Зрители услышат хиты Евгения Мартынова, Владимира Шаинского, Арно Бабаджаняна и других авторов. На сцену выйдут солисты столичных оперных театров и зарубежные артисты.
21 января, 19:00, Дом Музыки.
Музеи.
«На свет из темноты», 0+
Фото: пресс-служба Исторического музея.
Выставка одного из самых известных и титулованных российских ювелиров Ильгиза Фазулзянова. Проект включает 54 уникальных ювелирных изделия, каждое из которых несет глубокий смысл и рассказывает свою историю. Центральным образом выступает бабочка «Имаго», символизирующая стремление к свету и преображение человеческого сознания. Среди экспонатов особое внимание привлекает уникальная восьмиметровая инсталляция «Цель», посвященная проблемам экологии и сохранению животного мира.
До 9 марта, Исторический музей.
«Искусство труда», 0+
Фото: пресс-служба выставки «Искусство труда».
Выставочный проект о современном человеке труда: о пекарях, шахтерах, строителях, фермерах, сталеварах, сварщиках, швеях, комбайнерах и всех тех, без кого наша жизнь была бы неизмеримо менее комфортной. В экспозицию «Искусство труда» в новом сезоне вошли 170 работ: живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, инсталляции. Тема труда оказывается практически безграничной и проявляется в разных сюжетах, визуальных языках и художественных подходах.
До 15 февраля, Хлебозавод № 9, Бойлерная.
«Музыкальные пристрастия князей Юсуповых», 0+
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев.
Музыкальное образование было весьма востребовано в повседневной жизни русского дворянства. Тема музыки нашла отражение в оформлении залов дворца, в собраниях живописи, графики, скульптуры. Выставка представляет материалы, связанные с музыкальными увлечениями князей Юсуповых на протяжении почти полутора столетий, напоминая о вкладе представителей этого знаменитого рода в российскую музыкальную культуру. В трех основных ее разделах демонстрируется уровень осведомленности и включенности отдельных членов семьи Юсуповых в музыкальную жизнь Москвы, Санкт-Петербурга и европейских культурных центров.
До 26 апреля, Музей-заповедник «Архангельское».
Фестивали и ярмарки.
VII Зимний международный фестиваль искусств в Москве, 12+
Фото: пресс-служба Юрия Башмета.
Зимний фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста СССР маэстро Юрия Башмета проходит в Москве до 13 февраля на сценах лучших концертных залов и театров столицы. Зрителей фестиваля ожидают мировые премьеры, классическая музыка, спектакли, джаз, литературно-музыкальные действа со знаменитыми актерами театра и кино. 16 января Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» представит концерт-спектакль «Отражения». На сцену выйдут Светлана Крючкова, Даниил Козловский, Евгений Ткачук, Никита Высоцкий, Анастасия Скорик, Борис Березовский, Денис Родькин, Элеонора Севенард.
16 января, 19:00, Концертный зал Чайковского.
«Очень зимний фест», 0+
Фото: пресс-служба детского парка профессий «Кидзания».
В честь десятилетия первого парка «Кидзания» в России гостей приглашают на масштабный зимний фестиваль. Центр притяжения елка от VK Видео на Главной площади. Детям предлагают отправиться в «Очень новогоднее путешествие» — праздничный маршрут по зимнему городу профессий, где их ждут уникальные активности, мастер-классы, стильные фотозоны. Будет работать шоколадная фабрика. На импровизированном подиуме пройдут модные показы. Тех, кто любит танцевать, ждет снежная дискотека и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые приготовили подарки для малышей.
До 31 января, ТРЦ «Авиапарк», детский парк профессий «Кидзания».
«ПИК Зимние каникулы», 18+
Фото: пресс-служба парка.
В Москве открыли зимнее пространство для активного отдыха в природном парке «Серебряный бор». Здесь можно провести день на свежем воздухе, присоединиться к бесплатным тренировкам и мероприятиям, а после — согреться и пообщаться в уютной лаунж-зоне. Гостей ждут тренировки по спортивному ориентированию для начинающих. Участникам выдадут карту местности, объяснят ключевые условные обозначения и базовые правила навигации, после чего группа вместе найдет несколько контрольных пунктов.
До 1 февраля, парк «Серебряный бор».