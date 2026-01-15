Ваш № 13: Машков в британском парламенте и Каренина в ресторане

Спектакль по одноименной пьесе Виктора Розова. Зрителям знакома ее экранизация Михаила Калатозова «Летят журавли». Молодой ученый Борис записывается добровольцем на фронт, несмотря на бронь от мобилизации. Его поступок не принимают близкие и, самое главное, 18-летняя невеста Вероника. Борис пропадает без вести, а его семья ведет себя так, будто ничего не изменилось. В отчаянии девушка выходит замуж за двоюродного брата Бориса — Марка, хитрого и расчетливого дельца. Их брак — ошибка, но он скреплен тонкой нитью родства с Борисом и надеждой, что тот жив и вернется домой.