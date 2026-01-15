«Она — замечательный человек»: Трамп рассказал о беседе с уполномоченным президентом Венесуэлы Родригес

Хозяин Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Он назвал диалог «отличным». Об этом американский лидер сообщил журналистам.
Дональд Трамп отметил, что с Делси Родригес также проводит контакты госсек США Марко Рубио. По словам главы Белого дома, Вашингтон «очень хорошо работает» с уполномоченным президентом Венесуэлы.
«Я с ней взаимодействовал этим утром. У нас состоялся звонок, длительный звонок. Мы обсудили много вопросов», — уведомил Дональд Трамп.
Он также рассказал о задержании лица, виновного в утечке данных об операции в Венесуэле. Он уже находится в тюрьме. Виновный в распространении информации по Венесуэле проведет за решеткой «долгое время», подчеркнул президент США.