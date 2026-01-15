Календарь на 15 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Он родился в 1754 году в Курске. Два чудесных события связано с его детскими годами. Согласно преданию, в семь лет юный Прохор (такое имя Серафим Саровский носил в миру) упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. В десять лет мальчик тяжело заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую ему исцеление. Вскоре, во время крестного хода, Прохора приложили к иконе Божией матери, после чего он быстро поправился.