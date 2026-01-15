Календарь на 15 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 января в России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Следственного комитета РФ. Сегодня празднуют Всемирный день шаурмы и День фигурного катания. Православные верующие чтут память преподобного Серафима Саровского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 января.
* ~День образования Следственного комитета РФ~
Праздник приурочен к вступлению в силу федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанного в конце 2010 года. С этого момента ведомство стало самостоятельным органом, не входящим в систему прокуратуры. Закон закрепил прямое подчинение СК президенту России.
Именно к такой модели правоохранительной системы еще в XVIII веке стремился Петр I. При нем появились майорские следственные канцелярии, подчиненные напрямую монарху. Их задачей было расследование наиболее опасных преступлений против государства, включая коррупцию и злоупотребления властью.
Современный Следственный комитет также расследует особо тяжкие преступления, коррупционные дела, преступления против личности и государства. Для сотрудников ведомства 15 января — профессиональный праздник.
* ~День Главного штаба Военно-морского флота России~
15 января 1938 года в структуре Народного комиссариата Военно-морского флота (ВМФ) был создан Главный морской штаб. Его формирование было связано с масштабной программой строительства океанского флота и превращения СССР в одну из ведущих морских держав.
Сегодня Главный штаб ВМФ координирует деятельность флотов и флотилий, контролирует боевую готовность, анализирует обстановку в мировом океане и разрабатывает планы применения военно-морских сил. Его работа остается ключевым элементом в обеспечении безопасности России.
* ~Всемирный день шаурмы~
Во многих странах 15 января отмечают гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных блюд уличной кухни. Шаурма давно перестала быть исключительно восточным блюдом и стала частью глобальной гастрономической культуры.
Историки считают ее предками денер-кебаб, гирос и ближневосточные лепешки с мясом. Технология вертикального гриля появилась в XIX веке и позволила сохранить сочность мяса, что сделало блюдо особенно популярным. Со временем шаурма адаптировалась под вкусы разных стран, получив десятки вариантов начинок и соусов. Праздник — хороший повод попробовать новые рецепты.
* ~День фигурного катания~
Международный праздник посвящен одному из самых эстетичных и технически сложных видов спорта. Его цель — привлечь внимание к фигурному катанию и поддержать интерес к занятиям на льду.
Фигурное катание требует от спортсменов не только физической силы, но и музыкальности, координации и артистизма. Именно сочетание спорта и искусства делает его особенно зрелищным и популярным во всем мире.
Россия по праву считается одной из ведущих держав в этом виде спорта. Отечественные фигуристы и тренеры регулярно задают мировые стандарты, а их достижения становятся предметом национальной гордости. Кстати, в нашей стране с 2025 года отмечается российский День фигурного катания. Его празднуют 8 января — в день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина.
* ~День рождения «Википедии» ~
15 января 2001 года начал работу сайт «Википедии» — свободной интернет-энциклопедии, создаваемой усилиями добровольцев по всему миру. Главной особенностью проекта стала возможность для любого пользователя редактировать статьи и участвовать в формировании базы знаний. Со временем платформа превратилась в крупнейший справочный ресурс.
Сегодня «Википедия» существует более чем на 300 языках, входит в число самых посещаемых сайтов мира и остается примером коллективного производства знаний, основанного на принципах открытости.
* ~День зимующих птиц в России~
Экологический праздник связан с инициативой писателя Евгения Носова и поэта Александра Яшина. Их идея — напомнить людям о необходимости помогать птицам в холодное время года — со временем превратилась в масштабную всероссийскую акцию.
По инициативе Союза охраны птиц России дата 15 января, день рождения писателя Евгения Носова, была включена в экологический календарь как День зимующих птиц. По всей стране проходят акции по установке кормушек, экологические уроки, которые напоминают, что даже небольшой жест помощи способен спасти жизнь пернатым.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 января в других странах.
* День дерева — Иордания. Национальный праздник посвящен посадке деревьев и охране природы. В условиях пустынного климата дерево считается особым символом жизни и плодородия. Праздник отмечается на государственном уровне с участием королевской семьи. Основное внимание уделяется посадке пальм, оливковых деревьев и виноградников.
* Национальный день свежевыжатых соков — США. Неофициальный праздник призван напомнить о пользе натуральных соков без сахара и консервантов. В этот день американцев поощряют готовить соки дома и экспериментировать со вкусами. Дата открывает Национальную неделю свежевыжатых соков.
Религиозные праздники 15 января.
* Предпразднство Богоявления.
С 15 января начинается предпразднство Богоявления, или Крещения, которое отмечается 19 января. В этот день в православных храмах начинают читать праздничные молитвы, посвященные важному евангельскому событию — крещению Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие готовятся к празднованию Крещения, посещают в эти дни богослужения.
* Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
Преподобный Серафим Саровский — великий подвижник Русской православной церкви, один из самых почитаемых русских святых, основатель и покровитель знаменитой Дивеевской женской обители.
Он родился в 1754 году в Курске. Два чудесных события связано с его детскими годами. Согласно преданию, в семь лет юный Прохор (такое имя Серафим Саровский носил в миру) упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. В десять лет мальчик тяжело заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую ему исцеление. Вскоре, во время крестного хода, Прохора приложили к иконе Божией матери, после чего он быстро поправился.
Постриг святой принял в Саровской пустыни. Вся его жизнь была посвящена духовному наставничеству, молитве и аскезе. Слова Серафима Саровского о стяжании духа мирного стали заветом для многих поколений. Тысячи верующих обращались к нему за духовной помощью и исцелением. Среди них было немало знатных людей, в том числе император Александр I.
Серафим Саровский был прославлен в лике святых в 1903 году.
Народные праздники и приметы 15 января.
* Сильвестров день, или Куриный праздник.
В этот день на Руси чтили память святого Сильвестра, папы Римского. В крестьянской традиции дата получила название Куриный праздник, поскольку особое внимание в этот день уделяли домашней птице.
Считалось, что в Сильвестров день особенно активна нечистая сила, поэтому птичники окуривали травами, вешали обереги — особые камни с отверстием, которые носили название «куриный бог», проводили очистительные обряды. Детям дарили игрушечных петушков как символ защиты и благополучия.
В этот день гадали на луке, определяя погоду на каждый месяц года. Морозы воспринимались как обычное явление, а заговоры от болезней считались особенно действенными.
* Приметы.
Синие вечерние облака — к перемене погоды.
Курица стоит на одной ноге — к сильной стуже, вертит хвостом — к метели.
Острые рога месяца — к ветру, крутые — к морозу, отлогие — к ненастью.
Какие исторические события произошли 15 января.
* 730 год — в Византии на совете сенаторов и высшего духовенства поклонение иконам было официально объявлено преступлением, что повлияло на религиозную и политическую жизнь империи.
* 1759 год — в Лондоне открыт для публики Британский музей, ставший первым национальным публичным музеем в мире.
* 1826 год — вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro, одного из самых влиятельных и авторитетных изданий Франции.
* 1831 год — учреждена Демидовская премия «для содействия к преуспеванию наук», первая регулярная научная премия в России, сыгравшая важную роль в поддержке отечественных ученых.
* 1919 год — в Берлине были убиты лидеры немецкого социалистического движения Карл Либкнехт и Роза Люксембург, что стало одним из трагических символов послевоенной политической нестабильности Германии.
* 1920 год— арестован верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Это событие ознаменовало скорый крах белого движения.
* 1943 год — завершено строительство здания Пентагона — одного из крупнейших административных зданий в мире, ставшего штаб-квартирой министерства обороны США.
* 1969 год — запущен советский космический корабль «Союз-5». В рамках его миссии впервые в истории была осуществлена стыковка пилотируемых кораблей на орбите.
* 1993 год — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия телесериала «Санта-Барбара», ставшего культовым для нескольких поколений зрителей.
* 2021 год — Россия официально вышла из Договора по открытому небу, регулирующего международные наблюдательные полеты.
Дни рождения и юбилеи 15 января.
* В 1622 году родился Мольер — французский драматург, актер и театральный реформатор, автор комедий «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», оказавших решающее влияние на развитие европейского театра.
* В 1725 году родился Петр Румянцев-Задунайский — русский полководец, генерал-фельдмаршал, герой русско-турецких войн, один из крупнейших военных реформаторов эпохи Екатерины II.
* В 1795 году родился Александр Грибоедов — русский дипломат, поэт, композитор и драматург, автор комедии «Горе от ума», одного из знаковых произведений русской литературы.
* В 1809 году родился Пьер-Жозеф Прудон — французский философ, экономист и социолог, один из основоположников анархистской мысли.
* В 1842 году родился Йозеф Брейер — австрийский врач и ученый, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа.
* В 1850 году родилась Софья Ковалевская — выдающийся русский математик, первая женщина — профессор математики в Европе, публицист и писательница.
* В 1857 году родился Алексей Якимович — генерал-лейтенант русской армии, один из составителей Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
* В 1906 году родился Аристотель Сократ Онассис — греческий судовладелец, миллиардер.
* В 1923 году родился Евгений Весник — актер театра и кино, театральный режиссер, чтец, народный артист СССР.
* В 1929 году родился Мартин Лютер Кинг — американский пастор и общественный деятель, лидер движения за гражданские права, лауреат Нобелевской премии мира.
Кто отмечает день рождения.
* 81 год исполняется Максиму Дунаевскому — советскому и российскому композитору, автору музыки к фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», народному артисту РФ.
* 79 лет исполняется Мартину Чалфи — американскому нейробиологу, лауреату Нобелевской премии по химии 2008 года за открытие флуоресцентных белков.
* 60 лет исполняется Егору Кончаловскому — российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру.
* 55 лет исполняется Реджине Кинг — американской актрисе и режиссеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».
* 45 лет исполняется Pitbull — американскому рэп-исполнителю, автору мировых хитов и одному из самых коммерчески успешных артистов латиноамериканского происхождения.
* 44 года исполняется Екатерине Волковой — российской актрисе театра и кино, известной по сериалу «Воронины».
* 38 лет исполняется Скриллексу — американскому музыканту, диджею и продюсеру, многократному лауреату премии «Грэмми».
* 36 лет исполняется Вячеславу Войнову — российскому хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли и олимпийскому чемпиону 2018 года.