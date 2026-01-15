В Саудовской Аравии умер старейший житель страны, которому было 142 года

Он оставил после себя большое потомство — от трёх браков у него 134 ребёнка и внука, причём последний брак он заключил в 110 лет, и в нём родилось девять детей. На похоронной молитве в мечети Ас-Сук присутствовало более семи тысяч человек, после чего он был похоронен в родной деревне Аль-Рашид.