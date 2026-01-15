В Саудовской Аравии умер старейший житель страны, которому было 142 года

В Саудовской Аравии скончался человек, которого называют старейшим жителем королевства. Согласно заявлению его семьи, Насеру аль-Вадаи было 142 года, и он родился в 1884 году, ещё до объединения Аравийского полуострова в единое государство. Таким образом, он застал правление нескольких саудовских монархов — от основателя королевства Абдель Азиза до нынешнего короля Салмана.
По словам родных, долгожитель отличался кротостью нрава, мужеством и физической силой, сохраняя социальную активность до последних дней. Секретом своего долголетия он считал особый режим питания, основанный на непророщенной пшенице, мёде, изюме, топлёном масле и айране. Насер аль-Вадаи был глубоко религиозен и совершил паломничество в Мекку более 40 раз.
Он оставил после себя большое потомство — от трёх браков у него 134 ребёнка и внука, причём последний брак он заключил в 110 лет, и в нём родилось девять детей. На похоронной молитве в мечети Ас-Сук присутствовало более семи тысяч человек, после чего он был похоронен в родной деревне Аль-Рашид.
