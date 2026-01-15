«Они бросили и забили, мы бросили и не забили»: тренер «Трактора» об игре с «Автомобилистом»

Разница в реализации бросков решила исход матча «Трактора» с «Автомобилистом».
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков объяснил поражение своей команды разницей в реализации моментов в матче с «Автомобилистом». Он констатировал, что у его команды было больше бросков, но меньше результативности. Своим мнением наставник поделился в пост-матчевом комментарии.
«Конечно, разбирали. Так получилось. Они бросили и забили, мы бросили и не забили. Вот и вся разница», — заявил Евгений Корешков.
Корешков отметил, что его команда хорошо провела первый период и создала множество голевых моментов, но не смогла их использовать. По его мнению, неудача в реализации повлияла на психологию команды и ход игры, что в итоге привело к пропуску легких голов и потере инициативы.
В Екатеринбурге в матче уральского хоккейного дерби между «Автомобилистом» и «Трактором» хозяевам удалось взять реванш за поражение, которое они потерпели в Челябинске 6 января. Встреча завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 4:1. При этом большую часть поединка игровым преимуществом владел «Трактор». Челябинская команда превосходила соперника по числу бросков, скорости и контролю шайбы, однако итоговый результат оказался в пользу хозяев площадки.