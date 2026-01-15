Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о большом количестве жертв на протестах, но не раскрыл их число. Это следует из письма главы МИД, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о большом количестве жертв на протестах, но не раскрыл их число. Это следует из письма главы МИД, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Это письмо он направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и главам МИД стран-членов ООН.

— Значительное число полицейских оказалось среди погибших, тогда как многие другие получили ранения. Высокое число жертв отражает, с одной стороны, уровень самообладания, проявленного правоохранительными органами, с другой — уровень насилия, применявшегося террористическими элементами против них, — сказано в письме.

Аракчи призвал осудить теракты, которые были совершены во время беспорядков, а также внешнее вмешательство, передает агентство.

США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Об этом ранее сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать госучреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше