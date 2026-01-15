Умер Насер аль-Вадаи, старейший житель Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии умер мужчина, который считался старейшим жителем королевства. По утверждениям семьи Насера аль-Вадаи, ему было 142 года. Историю рассказывает издание Okaz.
Родные аль-Вадаи рассказали изданию, что он родился в 1884 году ещё до того, как отдельные регионы Аравийского полуострова объединились в королевство Саудовская Аравия. Основным фактором его долголетия называют режим питания. Долгожитель мало ел, его рацион состоял из непророщенной пшеницы, меда, изюма, топленого масла, а из напитков аль-Вадаи предпочитал айран.
В публикации сказано, что долгожитель отличался физической силой и даже в последние годы жизни сохранял социальную активность. Он был три раза женат, от этих браков остались 134 потомка — дети и внуки. При этом последний раз аль-Вадаи женился в 110 лет и стал в этом браке отцом девяти детей.
Ранее сообщалось, что 115-летняя британка Этель Катерхэм стала обладательницей звания старейшей жительницы планеты после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас, скончавшейся в возрасте 116 лет 1 мая.
После этого суд в Узбекистане признал 130-летнюю Хувайдо Умарову старейшей жительницей Земли. Установлено, что она родилась 1 января 1895 года.
Тем временем Сигэко Кагава, 114-летняя пенсионерка и врач, официально признана старейшим жителем Японии. Долгожительница заявила, что секрет в том, что она «играет каждый день».