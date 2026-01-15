В Max прокомментировали информацию о якобы взломе нацмессенджера

Информация о якобы полном взломе национального мессенджера Max не соответствует действительности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе платформы, заявления из анонимных источников являются очередным фейком.
Специалисты центра безопасности Max проверили данные и заявили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения, включая Amazon, — все данные хранятся исключительно на российских серверах. Кроме того, в Max не применяется метод хэширования паролей Bcrypt, анализ логов не выявил подозрительной активности, а обращений по этому поводу в программу BugBounty также не поступало.
В пресс-службе также отметили, что информация о пользователе, которую анонимы выложили в качестве «доказательства», не имеет отношения к Max. В мессенджере не хранятся данные о локации, дате рождения, почте, ИНН, СНИЛС, а также отсутствуют username и система «уровней аккаунта», поскольку платформа не маркирует пользователей таким образом.
В заключение представители Max заверили, что данные пользователей надёжно защищены. Ранее в Telegram-каналах распространялись сообщения о предполагаемой утечке данных более чем 15 миллионов человек.
