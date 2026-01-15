В Max прокомментировали информацию о якобы взломе нацмессенджера

Специалисты центра безопасности Max проверили данные и заявили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения, включая Amazon, — все данные хранятся исключительно на российских серверах. Кроме того, в Max не применяется метод хэширования паролей Bcrypt, анализ логов не выявил подозрительной активности, а обращений по этому поводу в программу BugBounty также не поступало.