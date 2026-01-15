На Солнце зарегистрировали сильную вспышку

На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности. О выбросах плазмы информации не поступало. Вспышка произошла вечером 14 января. Об этом предупредили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), цитирует ТАСС.
Утверждается, что процесс длился 40 минут. Мощные вспышки на Солнце могут провоцировать возникновение магнитных бурь на Земле.
«14 января в 23:33 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.6 (S14E69) продолжительностью 40 минут», — говорится в сообщении.
Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили высокую активность на Солнце. К Земле выходит «что-то мощное», отметили специалисты. При этом на поверхности пока никаких следов пятен нет, сказано в материале ИКИ РАН.