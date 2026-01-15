На Солнце зарегистрировали сильную вспышку

Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили высокую активность на Солнце. К Земле выходит «что-то мощное», отметили специалисты. При этом на поверхности пока никаких следов пятен нет, сказано в материале ИКИ РАН.