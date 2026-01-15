Миллионы Лободе, покер и ненависть к быдлу. Как проживает СВО семья угольной королевы Кузбасса

Если верить базе СПАРК, Елена Дробина должна сейчас потуже затянуть поясок. Финансовые показатели связанных с ней компаний просто ужасные. Как можно понять из открытых данных, она в настоящий момент напрямую владеет лишь двумя активами: 10% в предприятии «Ресурс» и 14% в «Угольной компании Анжерской-Южной». Обе организации добывают уголь в Кузбассе, их суммарный убыток в 2024 году — минус два миллиарда рублей, хотя в год начала СВО они принесли чистую прибыль 18 млрд. С должности главы «Кузбассразрезугля» Дробина ушла три года назад.