Миллионы Лободе, покер и ненависть к быдлу. Как проживает СВО семья угольной королевы Кузбасса

Вечеринка угольной королевы в Пхукете.
В первый рабочий день 2026 года вся страна узнала об экс-главе «Кузбассразрезугля» Елене Дробиной. Новокузнецкая бизнесвумен, которую Forbes в своё время называл «угольной королевой» и «хозяйкой Медной горы», с размахом отметила день рождения на тайском Пхукете. Ей исполнилось 59 лет. Для именинницы спела знаменитая экс-участница «ВИА Гры», скандальная украинская певица Светлана Лобода. По некоторым данным, это могло обойтись Дробиной в 15 млн рублей.
— Сегодня всё только для вас! Елена Александровна, с днём рождения! — прокричала Лобода в микрофон и исполнила хит «Революция».
Видео © Telegram.
«Кузбассразрезуголь» — это одно из крупнейших российских угледобывающих предприятий, он под санкциями США и терпит убытки из-за запрета ЕС на импорт продукции.
По одной из версий, Светлана Лобода жертвует часть выручки ВСУ. В сентябре 2022 года она клялась, что не приедет в Россию и не споёт на русском даже за «атомные деньги». Получается, что деньги Дробиной могли пойти в том числе и на поддержку Украины.
«Ссылка в Сибирь окончена». И другие цитаты.
Life.ru нашёл и другие кадры с вечеринки, где Лобода поёт: «Парень, ты меня так сильно ранил». Видео выложила внучка Елены Дробиной, 20-летняя Лиза Дробина. В соцсетях девушка называет себя Барби. Складывается впечатление, что она не жалует ни малую родину, ни простых россиян.
20-летняя внучка Дробиной. Видео © Telegram.
— Ссылку в Сибирь объявляю оконченной, — радуется «Барби» очередной поездке в Дубай, на Маврикий и в Таиланд.
— 3 часа пересадки в аэропорту Шереметьево с сопровождением быдлограждан — угольной принцессе стало плохо в дороге.
В блогах Лизы Барби Дробиной такси-вертолёты, брендовые шмотки, грузовики роз, роскошные квартиры и тачки, а ещё шутки, что парни не вывезут и богатые тоже плачут. Лиза часто меняет сумочки, на одном фото у нее Dior за 600 тысяч рублей. На шее — украшения, похожие на творения ювелирных домов Chopard и Cartier.
День рождения любимой бабушки с Лободой — не лучшая вечеринка даже за полмесяца. В начале новогодних праздников Лиза Дробина отметила двадцатилетие. Сняла для гостей и украсила сотнями свечей петербургский дореволюционный особняк. Судя по соцсетям, никто в компании Лизы не устраивает таких пышных дней рождения, как она. Помпезным вышло её совершеннолетие: присутствовала вся большая семья, включая экс-главу «Кузбассразрезугля» Елену Дробину.
Сын играет в покер, а компании несут убытки.
Сын Елены Дробиной, отец Лизы, 38-летний Илья Дробин. Он профессионально играет в покер. На турниры приходит в капюшоне и тёмных очках. В последние годы входил в число лучших покеристов турниров на Кипре, в Лас-Вегасе и Южной Корее.
Мать Лизы, 38-летняя Анна Мешкова, гендиректор столичного бизнеса в сфере судебной экспертизы. На фотографиях мать и дочь выглядят словно сёстры.
Бывший муж Елены Дробиной, 60-летний Андрей Дробин, руководит местным мини футбольным клубом «Сиб-Транзит» — судя по интервью и материалам на сайтах, для него это главное дело жизни.
В российском Forbes есть замечательная биография Елены Дробиной. В начале девяностых её свёкор придумал, как рентабельно добывать некондиционный уголь, и на этом основании получил от государства разрез «Южный» в Кузбассе. Однако через год умер. Его бизнес, оставленный на сына-футболиста, обанкротился. Семейное дело спасла бывшая невестка — уже разведённая, но оставившая мужнину фамилию. Она была угольным трейдером, вложила собственные средства и выкупила разрез «Южный». А потом… перепродала структурам олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарёва, оставшись управлять как топ-менеджер.
Роскошь в Пхукете, нищета в забое.
Если верить базе СПАРК, Елена Дробина должна сейчас потуже затянуть поясок. Финансовые показатели связанных с ней компаний просто ужасные. Как можно понять из открытых данных, она в настоящий момент напрямую владеет лишь двумя активами: 10% в предприятии «Ресурс» и 14% в «Угольной компании Анжерской-Южной». Обе организации добывают уголь в Кузбассе, их суммарный убыток в 2024 году — минус два миллиарда рублей, хотя в год начала СВО они принесли чистую прибыль 18 млрд. С должности главы «Кузбассразрезугля» Дробина ушла три года назад.
Сын Дробиной, покерист Илья, владеет компаниями в сфере права, обработки данных, грузоперевозок и производства взрывчатых веществ. Суммарная прибыль — около 200 млн рублей. Впрочем, эту прибыль легко перекрывают убытки бывшего мужа Елены Дробиной. Его логистические компании принесли минус полмиллиарда.
Если присмотреться, у Дробиных кругом одни убытки. Летом 2022 года из особняка Елены Дробиной в элитном новокузнецком посёлке «Таргайский дом отдыха» неизвестные путём взлома двери выкрали 25 млн рублей. Судя по заявлению в полицию, это имущество было не её личное, а общее с Александром Савицким. Этот человек владеет 25% разреза «Южный». В 2023 году эта шахта принесла 4,9 млрд рублей прибыли, а в 2024 году — минус 4,9 млрд убытков.
В конце прошлого года из Кузбасса донеслось недовольство шахтёров, что им приходится выживать на четыре тысячи в месяц из-за невыплаты зарплат.