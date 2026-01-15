В России обнаружили в продаже опасное лекарство

На маркетплейсах найдено свыше 100 опасных капель для глаз.
В свободной онлайн-продаже в России нашли десятки наименований глазных капель с нарушениями требований безопасности. В рамках исследования проанализировали 131 товарную позицию, представленных на крупнейших интернет-площадках, и показало отсутствие госрегистрации и действующих деклараций у части продукции. Об этом сообщает ассоциация «Антиконтрафакт».
«Результаты мониторинга показывают, что у 43 исследованных товаров отсутствуют данные о госрегистрации лекарственного препарата или медицинского изделия. При этом в отношении 21 наименования товаров действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Кроме этого, на упаковке 21 исследованного препарата отсутствует информация на русском языке, что не только прямо противоречит требованиям российского законодательства», — сообщает глава ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник. Его слова приводит «Известия».
Такие товары продаются на маркетплейсах как обычная продукция, при этом в описании часто заявляются лечебные свойства — от снятия воспаления до улучшения остроты зрения. Ассоциация считает, что это вводит потребителей в заблуждение относительно статуса и безопасности средств. В обращении указано, что общественники просят Росздравнадзор провести проверки продавцов и дистрибьюторов, а при выявлении нарушений принять меры вплоть до изъятия продукции из оборота.
Отдельно в письме приводится пример противоаллергических капель японского производителя Santen. На упаковке указаны облегчение аллергических симптомов, устранение зуда, воспаления и помутнения глаз, но при этом производитель отмечает, что средство не является лекарственным препаратом. Ассоциация ссылается на данные, согласно которым декларация о соответствии на этот товар была приостановлена 2 сентября 2025 года, однако капли продолжают продаваться в интернете.