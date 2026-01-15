В России обнаружили в продаже опасное лекарство

Такие товары продаются на маркетплейсах как обычная продукция, при этом в описании часто заявляются лечебные свойства — от снятия воспаления до улучшения остроты зрения. Ассоциация считает, что это вводит потребителей в заблуждение относительно статуса и безопасности средств. В обращении указано, что общественники просят Росздравнадзор провести проверки продавцов и дистрибьюторов, а при выявлении нарушений принять меры вплоть до изъятия продукции из оборота.