«Известия»: на создание российской виагры из казны впустую потратили 1 млрд

Счетная палата сообщает, что при этом права на создаваемый препарат и результаты НИОКР планируется передать частной фармацевтической компании, связанной с одним из крупнейших игроков российской фармотрасли Владимиром Брынцаловым. В обращении указывается, что такие условия могут привести к утрате государством контроля над результатами исследований, профинансированных из бюджета, и снижению отдачи от уже произведенных вложений. Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки действий ответственных должностных лиц и принятия мер прокурорского реагирования.