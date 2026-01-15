«Известия»: на создание российской виагры из казны впустую потратили 1 млрд

В российский препарат против импотенции вложили деньги, но выхлопа не оказалось.
Счетная палата РФ пожаловалась президенту России и обратилась в Генпрокуратуру из ‑за неэффективного расходования бюджетных средств на разработку отечественного лекарства от импотенции. На проект за десять лет потратили около 1 млрд рублей, его стоимость выросла в 1,6 раза, но препарат так и не довели до конца. Об этом сообщают российские СМИ.
На разработку отечественного лекарства от импотенции из бюджета потратили около 1 млрд рублей, но результата так и не получили. Счетная палата пожаловалась на это президенту и в Генпрокуратуру«, — сообщили “Известия” со ссылкой на жалобу Счетной палаты.
По данным журналистов, разрабатываемое средство планировали производить на основе мускуса кабарги — так называемого саблезубого оленя. Для этого за счет федерального бюджета начали строительство специализированного питомника и лабораторного комплекса. Часть объектов инфраструктуры до сих пор не введена в эксплуатацию, а сроки окончания работ неоднократно переносились.
Счетная палата сообщает, что при этом права на создаваемый препарат и результаты НИОКР планируется передать частной фармацевтической компании, связанной с одним из крупнейших игроков российской фармотрасли Владимиром Брынцаловым. В обращении указывается, что такие условия могут привести к утрате государством контроля над результатами исследований, профинансированных из бюджета, и снижению отдачи от уже произведенных вложений. Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки действий ответственных должностных лиц и принятия мер прокурорского реагирования.