В Госдуме предложили штрафовать за навязчивое преследование человека

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в России отсутствует законодательная норма о привлечении к ответственности за навязчивое преследование, вследствие чего защититься от преследователей пока непросто, поскольку нет мер, которые могли бы сдерживать преследователя без привлечения его к уголовной ответственности.