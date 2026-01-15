Ричмонд
Учёные сообщили о мощной 40-минутной вспышке на Солнце

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М, которая длилась почти 40 минут. Как сообщили Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, событие произошло 14 января в 23:33 мск в рентгеновском диапазоне — учёные зарегистрировали вспышку M1.62 в секторе S14E69.

Источник: Life.ru

Солнечные вспышки делятся на пять классов от A до X, и с каждым шагом мощность излучения увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Это естественное явление Солнца, и большинство вспышек проходит без серьёзного воздействия на жизнь на Земле. Хотя магнитные бури могут повлиять на спутники и системы связи, для человека они не опасны.

Ранее Life.ru писал, что информация о падении 10-метрового астероида на Землю оказалась фейком. Учёные объяснили, что сообщения о CE2XZW2 распространялись без проверки. Астероид спокойно летит по своей орбите, не угрожая планете.

