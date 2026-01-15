Учёные сообщили о мощной 40-минутной вспышке на Солнце

Солнечные вспышки делятся на пять классов от A до X, и с каждым шагом мощность излучения увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Это естественное явление Солнца, и большинство вспышек проходит без серьёзного воздействия на жизнь на Земле. Хотя магнитные бури могут повлиять на спутники и системы связи, для человека они не опасны.