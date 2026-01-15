Трамп заявил, что США нашли виновника утечек по Венесуэле, ему грозит тюрьма

— Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решеткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле. Очень плохой сливщик. Могут быть и другие, и мы вас об этом уведомим. Мы идем по их следу, но того, кто слил, нашли. Он находится в тюрьме и надолго там останется, — заявил он журналистам в среду, 14 января, во время мероприятия в Овальном кабинете.