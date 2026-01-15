Трамп заявил, что США нашли виновника утечек по Венесуэле, ему грозит тюрьма

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что правоохранители установили виновного в утечках по Венесуэле, теперь ему грозит длительный тюремный срок.
— Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решеткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле. Очень плохой сливщик. Могут быть и другие, и мы вас об этом уведомим. Мы идем по их следу, но того, кто слил, нашли. Он находится в тюрьме и надолго там останется, — заявил он журналистам в среду, 14 января, во время мероприятия в Овальном кабинете.
Других подробностей американский лидер не раскрыл, передает РИА Новости.
Большинство стран считают действия Штатов в Венесуэле незаконными. Об этом ранее заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что такие оценки поддерживаются подавляющим большинством стран мира, включая государства глобального Юга и Востока.
11 января Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность — исполняющий обязанности главы Венесуэлы. На скриншоте также указано, что глава Белого дома назначен на этот пост якобы в январе текущего года.