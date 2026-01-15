60 лет режиссёру «Антикиллера»: как Егор Кончаловский снял культовые боевики и зачем их смотреть

15 января 2026 года исполняется 60 лет одному из известных современных российских кинопостановщиков — Егору Кончаловскому. Говоря о Егоре Кончаловском, стоит отметить его кинематографическую родословную: он сын легендарного режиссёра Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Однако юбиляр сумел найти собственный путь в кино — в жанрах боевика, триллера и криминальной драмы. Режиссёр активно работает с начала 2000-х и приобрёл известность благодаря резонансным проектам. В преддверии его 60-го дня рождения мы предлагаем ретроспективу — главные фильмы и сериалы Егора Кончаловского, от дебютного «Затворника» до новейшего «Авиатора».
Егору Кончаловскому 60 лет: путь режиссёра.
Егор Андреевич Кончаловский родился 15 января 1966 года в Москве. Несмотря на громкую фамилию и творческую семью, свой путь в кино он пробивал самостоятельно. Получив разностороннее образование (вплоть до степени магистра искусствоведения Кембриджского университета) и опыт работы в рекламе, к концу 1990-х Кончаловский решает попробовать себя в большом кино. Его волновала высокая планка, заданная отцом Андреем Кончаловским и дядей Никитой Михалковым, — Егор признавался, что, не имея профильного образования, боялся опозорить знаменитых родственников. Тем не менее дебют состоялся: продюсер Игорь Толстунов пригласил Егора снять криминальную драму «Затворник» (1999), с которой начался собственный режиссёрский путь Кончаловского.
Сегодня режиссёр Егор Кончаловский — признанный мастер остросюжетного жанра, чьи работы знают не только поклонники боевиков, но и широкая аудитория российского кино. Сочетая экспертный подход и живой стиль повествования, Кончаловский сумел создать ряд культовых фильмов, ставших вехами постсоветского кинематографа. В преддверии своего 60-летнего юбилея режиссёр продолжает трудиться над новыми проектами, о чём речь пойдёт ниже. Мы рассмотрим ключевые работы юбиляра — фильмы Егора Кончаловского (в хронологическом порядке) и основные сериалы, а также особенности его творческого стиля.
С кем работает Егор Кончаловский: актёры и соавторы.
Егор Кончаловский известен умением собрать яркий актёрский ансамбль. Уже в первом успешном боевике «Антикиллер» главную роль исполнил Гоша Куценко, блестяще воплотивший образ майора Коренева (Лиса). Куценко затем снялся и в продолжении, став своего рода «талисманом» режиссёра. В том же проекте Кончаловский привлёк звёзд старшего поколения — Михаила Ульянова, Виктора Сухорукова, Александра Балуева, благодаря чему «Антикиллер» объединил наиболее модных культовых актёров всех поколений. Часто в фильмах Кончаловского появляется актриса Любовь Толкалина — гражданская жена режиссёра в 1990—2010-х. Например, в «Антикиллере» Толкалина сыграла роль подруги главного героя.
Не менее важно для Кончаловского и сотрудничество за кадром. Постоянным продюсером первых фильмов стал Игорь Толстунов, поверивший в талант молодого постановщика. В сценарной работе Кончаловский нередко выступает соавтором — так, в новом сериале «Большой дом» он значится одним из сценаристов. Композитора Виктора Сологуба режиссёр приглашал и для фильма «На Луне», и для недавнего сериала. Таким образом, у Егора Кончаловского сложился круг надёжных единомышленников — как среди актёров, так и среди коллег по съёмочной группе, — что помогает успешно воплощать его режиссёрские замыслы.
Чем стиль Кончаловского отличается от стиля его отца.
Несмотря на родство с именитым режиссёром Андреем Кончаловским, Егор выбрал иной творческий курс. Если отец прославился интеллектуальным авторским кино и эпическими драмами, то сын сделал ставку на жанровое зрелище и массового зрителя. Сам Егор Кончаловский отмечал, что хочет снять настоящий блокбастер, который посмотрят миллионы, но при этом его не стыдно будет показать взыскательной публике. В то время как работы Андрея Кончаловского часто представлены на фестивалях и отличаются размеренным ритмом, фильмы Егора динамичны, насыщены экшен-сценами и современным колоритом. При этом Кончаловский-младший стремится привнести в массовое кино глубину. «Хотелось бы научиться снимать кино, за которое не стыдно, но которое при этом понравилось бы даже зрителям, предпочитающим низкопробные комедии», — говорил он в интервью.
Егор, в отличие от отца, не боится работать с сугубо коммерческими жанрами — от криминального боевика до семейной комедии. Этот прагматичный подход отразился и в тематике: его картины фокусируются на проблемах современной России — организованная преступность, коррупция, моральный выбор героя в постсоветских реалиях, — тогда как Андрей Кончаловский нередко обращается к историческим и философским сюжетам. Таким образом, стиль Егора Кончаловского можно охарактеризовать как ориентированный на зрелищность и остроту, но с уважением к традициям качества, заложенным его отцом. Это позволило режиссёру занять свою нишу и вне тени знаменитой фамилии.
Фильмы Егора Кончаловского: главные работы по годам.
Ниже приведён список основных фильмов режиссёра (полнометражных картин, включая новеллы в киноальманахах) с указанием года, жанра и краткого описания сюжета и значимости каждой работы.
«Затворник» (криминальная драма, 1999).
Полнометражный дебют Егора Кончаловского: мрачная история о бывшем заключённом, пытающемся отомстить обидчикам. Фильм продюсировал Игорь Толстунов, дав старт карьере Кончаловского. Главную роль исполнил Александр Балуев. Хотя картина и прошла почти незамеченной широкой публикой, она стала творческой пробой пера и закалила режиссёра в жанре нуарного боевика.
«Антикиллер» (детективный боевик, 2002).
Фильм, который прославил режиссёра. Экранизация одноимённого романа Данила Корецкого о честном милиционере Лисе и войне криминальных кланов. «Антикиллер» стал самым амбициозным и высокобюджетным боевиком своего времени — с тысячной массовкой, трюками при участии бойцов спецназа и масштабными взрывами. На экране блистали Гоша Куценко, Михаил Ульянов, Сергей Шакуров и другие звёзды. Премьерный показ состоялся 1 августа 2002 года, а успех был колоссальным — фильм возглавил прокат и породил два продолжения и даже компьютерную игру. Именно «Антикиллер» закрепил за Кончаловским репутацию мастера экшен-кино.
«Антикиллер-2: Антитеррор» (боевик, 2003).
Сиквел развивает историю майора Коренева в новом ключе — герой вступает в схватку уже с террористической угрозой. Фильм снят фактически «по горячим следам» успеха первой части и снова снискал популярность у публики (хоть и меньшую, чем оригинал). Гоша Куценко вновь в главной роли, а сам Кончаловский отточил навыки постановки масштабных экшен-сцен. «Антитеррор» утвердил «Антикиллера» как полноценную кинофраншизу нулевых.
«Побег» (триллер, драма, 2005).
Отступив от криминальных боевиков, Кончаловский снял напряжённый триллер в духе Голливуда — историю успешного хирурга, которого ложно обвиняют в убийстве жены. Героя сыграл Евгений Миронов, и его персонаж, подобно герою фильма «Беглец», вынужден бежать из тюрьмы и искать настоящих преступников. «Побег» стал одной из первых российских попыток сделать качественный экшен-триллер по западным лекалам, с погонями и интригами. Фильм ценен участием плеяды звёзд (помимо Миронова здесь Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова) и демонстрацией жанрового разнообразия режиссёра.
«Консервы» (криминальный триллер, 2007).
Ещё более жёсткая и мрачная работа Кончаловского. Фильм о торговле человеческими органами (название — жаргонное обозначение жертв «чёрных трансплантологов»). В главных ролях — Андрей Панин и Алексей Серебряков. «Консервы» отмечены критиками за смелость темы, хотя широкую публику шокирующий сюжет отпугнул. Тем не менее картина добавила режиссёру баллов как автору, не боящемуся острых социальных тем.
«9 Мая. Личное отношение» (киноальманах, драма, 2008).
Кончаловский выступил одним из режиссёров этого альманаха, посвящённого Дню Победы. Его новелла называлась «Праздник со слезами на глазах» — трогательный рассказ о ветеране, отмечающем 9 Мая в кругу семьи. Этот проект позволил Егору попробовать себя в лирико-драматическом жанре вдали от боевиков.
«Розы для Эльзы» (мелодрама, 2009).
Полнометражная драма о юной Тане, называющей себя Эльзой, которая влюбляется в афериста Кубу, что приводит к череде катастроф. Нетривиальная для Кончаловского проникновенная история, показывающая умение режиссёра работать с чувствительной тематикой. Фильм получил смешанные отзывы, но выделяется из фильмографии Егора как попытка уйти от привычного экшена к камерной мелодраме.
«Наша Маша и волшебный орех» (семейный, анимация, 2009).
Неожиданный жанровый эксперимент: Кончаловский числится одним из соавторов сценария и продюсеров этого детского анимационного фильма (режиссёром выступил Виталий Мухаметзянов). Мультфильм о современной девочке, попавшей в сказочный мир, — семейное кино, в котором Кончаловский реализовал стремление сделать качественный российский продукт для детей. Картина вышла в широкий прокат и стала популярной у юной аудитории.
«Москва, я люблю тебя!» (киноальманах, 2009).
Ещё один альманах, на этот раз посвящённый Москве. Кончаловский снял новеллу «Москвичи» — ироничную зарисовку о столичной жизни. Проект объединял 18 разных режиссёров (среди них и отец героя Андрей Кончаловский, и брат Артём Михалков). «Москва, я люблю тебя» интересен участием огромного числа звёзд (от Фёдора Бондарчука до Евгения Стычкина), и Егору удалось органично вписаться в созвездие, добавив фильмографии лёгкую городскую комедийность.
«Возвращение в “А”» (военная драма, Казахстан — Россия, 2011).
Малоизвестная широкому зрителю, но важная работа Кончаловского. Фильм о судьбе советского офицера (рабочее название — «Настоящий полковник»), возвращающегося на родину после Афганской войны. Съёмки проходили в Казахстане, и проект стал для режиссёра возможностью прикоснуться к теме исторической памяти и воинского долга. Лента получила приз на одном из фестивалей казахского кино, хотя в России практически не демонстрировалась.
«Сердце моё — Астана» (киноальманах, 2012).
Егор Кончаловский снова принял участие в коллективном проекте — фильме-новелле, посвящённом столице Казахстана Астане. Он снял первую новеллу альманаха, задав тон всему фильму. Для Кончаловского это была творческая дань своим казахским корням (его мать родом из Казахстана). Проект примечателен международным сотрудничеством и расширением географии работ режиссёра.
«На Луне» (приключенческий триллер, 2020).
Возвращение Кончаловского в большое кино после почти восьмилетней паузы. «На Луне» — суровый реалистичный триллер о перевоспитании мажора, где избалованный юноша вынужден выживать в глуши с таинственным стариком. Главные роли сыграли Иван Архангельский (молодой герой) и Виталий Кищенко (отшельник). Фильм вышел в феврале 2020 года и стал отражением новых трендов: критики сравнивали его с хитами «Текст» и «Холоп». Кончаловский поднял тему столкновения золотой молодёжи с реальной жизнью, приправив историю саспенсом. На фоне популярности социально-притчевых драм в российском кино конца 2010-х «На Луне» занял достойное место, показав, что режиссёр умеет говорить и о проблемах нового поколения.
«Мой папа — вождь» (приключенческая комедия, 2022).
Резкий поворот к семейному кино: Кончаловский снял лёгкую комедию о мальчике, чей отец-моряк внезапно вернулся из плавания, объявив себя вождём африканского племени. Главную роль отца- «вождя» исполнил популярный шоумен Дмитрий Нагиев, а вместе с ним снялись Мария Миронова и другие известные актёры. Фильм сочетает в себе ситуативный юмор и семейные ценности, рассчитан на широкую аудиторию. «Мой папа — вождь» вышел весной 2022 года и показал, что даже спустя 20 лет после «Антикиллера» режиссёр не боится пробовать себя в новых жанрах — от боевика до детской комедии.
(Примечание: В фильмографии Е. Кончаловского есть и другие работы, включая документальный телефильм 1996 года «Я был советским писателем» и киноальманах «Баку, я люблю тебя!» 2015 года, где он также участвовал как режиссёр. Однако выше перечислены основные и наиболее заметные его фильмы.).
«Антикиллер» — культовый дебют, изменивший российский экшен.
Отдельно следует сказать о фильме «Антикиллер» (2002) — работе, с которой имя Егора Кончаловского прочно вошло в историю российского кино. Этот фильм стал настоящим прорывом для боевика начала 2000-х. Во-первых, «Антикиллер» удивил зрителей невиданным ранее размахом: как отмечала пресса, это был самый высокобюджетный российский боевик, поставленный по бестселлеру Корецкого, с массовкой почти в тысячу человек, десятками каскадёров и даже привлечением спецназа СОБР для натурных съёмок. Продюсеры не жалели средств ради зрелища — по легенде, на съёмках были взорваны несколько роскошных «мерседесов» прямо на глазах у их владельцев ради эффектных дублей.
Во-вторых, «Антикиллер» собрал блистательный актёрский состав. На экране встретились разные поколения: от признанных мэтров (Михаил Ульянов в роли криминального авторитета Отца) до харизматичных актёров нового времени (Гоша Куценко в роли Лиса). Такая «взрывная смесь» придала фильму особую привлекательность. Гоша Куценко после этой роли фактически стал суперзвездой боевиков нулевых. Кроме того, «Антикиллер» оказался коммерчески успешным: его посмотрели миллионы по всей стране, он окупил бюджет и породил сиквелы — «Антикиллер-2» (2003) и «Антикиллер Д. К.» (2009). Более того, по мотивам фильма выпустили компьютерную видеоигру для Windows, что на тот момент было редкостью для отечественного кино. Всё это делает картину «Антикиллер» знаковым явлением: она открыла эпоху модных криминальных боевиков в постсоветской России и доказала, что массовое жанровое кино может быть качественным и востребованным. Неудивительно, что сам Егор Кончаловский считает этот проект одной из важнейших вех своей карьеры.
Сериалы режиссёра: от первых телепроектов до «Большого дома».
Помимо полного метра Егор Кончаловский внёс вклад и в сериальный формат. Его первым опытом на телевидении стал ещё документальный телефильм «Я был советским писателем» (1996) — работа о судьбе литератора в СССР. Этот фильм (показанный по ТВ) можно назвать творческой пробой Кончаловского: он учился вести повествование в нестандартном формате интервью и хроники. Хотя широкому зрителю телепроект остался малоизвестен, для молодого режиссёра это была ценная практика на телевидении.
Спустя почти три десятилетия Кончаловский обратился к сериалам уже на новом уровне — в 2023 году состоялась премьера его первого драматического сериала «Большой дом» (8 серий). Это исторический детектив о противостоянии сотрудников КГБ и иностранных шпионов в Ленинграде 1965 года. Название отсылает к знаменитому зданию управления КГБ (в народе «Большой дом») и реальным делам тех лет. Кончаловский выступил режиссёром всех серий и соавтором сценария, вынашивая идею проекта более десяти лет. Сериал сочетает в себе игровую драму с документальной правдой: в основу легли реальные расследования КГБ 1940−60-х годов, ранее засекреченные. Главный герой — подполковник КГБ Широков (актёр Борис Хвошнянский), а его противник — бывший нацистский диверсант граф Строганов (Артур Ваха).
Интересно, что «Большой дом» создан в сотрудничестве с онлайн-платформами («Кинопоиск», «Иви», Okko) и стал примером того, как маститый режиссёр осваивает новый формат стримингового сериала. Сам Кончаловский отмечал, что не ставил целью идеализировать органы госбезопасности, а стремился честно показать их работу — герои сериала одновременно и положительные, и противоречивые люди. Премьера прошла онлайн в сентябре 2023 года, а в эфире федерального канала — в январе 2024-го. Сериал получил одобрение многих зрителей за атмосферу ретродетектива и крепкий сюжет.
Таким образом, к своему 60-летию Егор Кончаловский освоил ещё одну нишу — качественный многосерийный фильм. Можно ожидать, что и в дальнейшем режиссёр будет обращаться к сериалам, особенно учитывая успешный опыт «Большого дома». К тому же современная аудитория ценит сериальные истории, и Кончаловский сумел показать, что способен работать в длинном формате не менее успешно, чем в двухчасовом кино.
Последние работы: «Авиатор» и новые проекты 2025−2026.
Настоящим событием конца 2025 года для отечественного кино стал новый фильм Егора Кончаловского «Авиатор» (2025). Эта картина — экранизация знаменитого романа Евгения Водолазкина о человеке, почти сто лет пролежавшем в заморозке и пробудившемся в будущем. Фильм вышел на большие экраны 20 ноября 2025 года и сразу привлёк внимание в качестве первой кинопостановки прозы Водолазкина. Проект действительно амбициозный: в работе над сценарием участвовал известный драматург Юрий Арабов, главные роли исполнили Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Александр Горбатов, Евгений Стычкин и Софья Эрнст. Съёмки заняли несколько лет, и Кончаловский называл «Авиатора» серьёзным профессиональным вызовом и приключением. По жанру фильм сочетает в себе элементы научной фантастики (криогенная заморозка) и исторической мелодрамы — значительная часть сюжета посвящена воспоминаниям героя о любви в прошлом.
Ещё до выхода «Авиатор» называли одним из самых ожидаемых фильмов года. Теперь, когда картина вышла в прокат, можно сказать, что Егор Кончаловский открыл новую страницу в своей карьере — от криминальных боевиков он пришёл к научно-фантастической притче. В 2026 году режиссёр планирует представить широкой публике ещё ряд проектов. По сообщениям СМИ, он размышляет о съёмках документального фильма, посвящённого современной истории (ранее Кончаловский упоминал идею ленты о событиях в Донбассе). Кроме того, поклонники творчества семьи Кончаловских надеются на возможные совместные проекты Егора с его именитыми родственниками, ведь не секрет, что динамика семейной творческой династии всегда вызывает интерес.
Как бы то ни было, Егор Кончаловский в свои 60 лет остаётся активным и разноплановым мастером. Его фильмография — это и лихие криминальные фильмы, и лирические драмы, и остросюжетные сериалы. Он сумел завоевать любовь массового зрителя, не поступившись качеством, и вписал своё имя в пантеон отечественного жанрового кино. Впереди у режиссёра, возможно, новые смелые эксперименты — будь то исторические эпопеи или современные сериальные хиты. Одно можно сказать точно: фильмы и сериалы Егора Кончаловского ещё не раз порадуют аудиторию. Мы от всей души поздравляем мастера с юбилеем и желаем новых творческих свершений!