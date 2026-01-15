60 лет режиссёру «Антикиллера»: как Егор Кончаловский снял культовые боевики и зачем их смотреть

Во-вторых, «Антикиллер» собрал блистательный актёрский состав. На экране встретились разные поколения: от признанных мэтров (Михаил Ульянов в роли криминального авторитета Отца) до харизматичных актёров нового времени (Гоша Куценко в роли Лиса). Такая «взрывная смесь» придала фильму особую привлекательность. Гоша Куценко после этой роли фактически стал суперзвездой боевиков нулевых. Кроме того, «Антикиллер» оказался коммерчески успешным: его посмотрели миллионы по всей стране, он окупил бюджет и породил сиквелы — «Антикиллер-2» (2003) и «Антикиллер Д. К.» (2009). Более того, по мотивам фильма выпустили компьютерную видеоигру для Windows, что на тот момент было редкостью для отечественного кино. Всё это делает картину «Антикиллер» знаковым явлением: она открыла эпоху модных криминальных боевиков в постсоветской России и доказала, что массовое жанровое кино может быть качественным и востребованным. Неудивительно, что сам Егор Кончаловский считает этот проект одной из важнейших вех своей карьеры.